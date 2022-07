Juan Pablo es sorprendido por su esposa con bebé a bordo y sus fans reaccionan al emotivo momento

Juan Pablo, el boyacense del equipo Alpha, fue uno de los afortunados al recibir la visita de su pareja Leidy en el premio otorgado en la última prueba del Desafío The Box , donde se vio cómo el amor y las miradas entre ambos se robaron el protagonismo, más aún, cuando ella reveló que está esperando un hijo del desafiante, motivo por el cual los seguidores no dudaron en reaccionar ante el emotivo momento.

El Club House fue testigo del nostálgico reencuentro entre los concursantes del equipo morado con sus familiares, estando también presentes los parientes de Beta, que, sin haber ganado, lograron apreciar desde la pantalla las palabras de sus seres queridos.

No obstante, al momento de darle la palabra a la compañera sentimental del sentenciado, sorprendió a todos con una misteriosa caja, donde unos botines de bebé confirmaron la gran noticia de que la familia pasará de dos a tres miembros. Ante esto, la lluvia de memes no se hizo esperar.

VOTEN POR ALPHA QUE LOS PAÑALES DEL HIJO DE JUANPA NO SE COMPRAN SOLOS#DesafioTheBox2 pic.twitter.com/XvqbyxFDRy — Angie J🇨🇴 (@Angiej1D) July 12, 2022

Ante todo lo ocurrido, Juan Pablo comentó: "Yo le agradezco mucho a ella porque por ella estoy acá, ella fue la que me ajuició, se aguantó muchas cosas de mí y me convirtió en una buena persona, en un buen hombre (...) sin ella no estaría acá", siendo acompañados de los aplausos de los presentes y de sus colegas que estaban a modo virtual viendo todo lo que sucedía.

Momento después, Gabriela Tafur les otorgó las llaves del cubo a la pareja de la noche como obsequio a todo ese momento lleno de ternura, todo para cerrar con broche de oro una de las mejores recompensas por las que han batallado los Súper Humanos en la Ciudad de las Cajas.

