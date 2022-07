"Estoy desempleado": Tarzán revela sus planes a futuro y adelanta que tendrá su propia película

Andrés Alfonso Miranda , más conocido como Tarzán, desde niño se acostumbró a vivir en el campo porque su padre trabajaba cuidando fincas y, como cada cierto tiempo los contratos laborales terminaban, nunca tenían un lugar fijo donde quedarse, por eso dice que desde pequeño su vida era la de un nómada. Con ello aprendió a nadar, pescar, ordeñar vacas, preparar queso y ganar dinero vendiendo limones para comprarse sus juguetes.

Tras su paso por el Desafío The Box , se podría asegurar que Tarzán fue uno de los participantes más polémicos, pues este capitán de Alpha amenazó varias veces con renunciar al reality o perder alguna prueba de Muerte para darles el cupo a los demás, pero nunca cumplió con su palabra.

En redes sociales las opiniones sobre este deportista han estado muy divididas, ya que muchos internautas lo han tildado de “falso”, mientras otros han asegurado que fue el mejor competidor por su destreza y habilidad en las pruebas. Sin embargo, en este último Desafío a Muerte antes de las semifinales, Tarzán quedó eliminado por su afán de ganar la prueba.

Tras esta exigente competencia contra su gran amigo Juan Pablo, el exparticipante dio sus primeras declaraciones para caracoltv.com, asegurando que terminó la prueba a Muerte con mucha ira porque se desconcentró, se bloqueó y no logró ganar.

“Me voy con la frente en alto, sé que la di toda, sé que fui un muy buen competidor y voy a ser muy recordado por eso, pero hoy no se dio, salí en la última muerte del Desafío”, expresó el exparticipante.

Adicionalmente, no cabe duda de que uno de los momentos en los que el competidor generó más polémica en el Desafío The Box fue durante el castigo de cortar leña , ya que no ayudó a su equipo, portaban el chaleco y debían competir al siguiente día agotados. No obstante, durante la entrevista, Tarzán recordó esta situación como una de las más estresantes para él.

Ahora que está fuera de la competencia, el excapitán reveló que está a la espera de que la vida lo sorprenda nuevamente y, entre risas, aseguró que se encuentra “desempleado” por si alguien lo quiere contratar.

Por el momento, el deportista adelantó que trabajará en su propia película llamada ‘Tarzán de la sierra, el defensor del ecosistema’, de la cual ya tiene un tráiler y quiere hacerle el lanzamiento para que muchas personas conozcan esta historia.

¡Si no quieres perderte ni un solo detalle de todo lo que contó Tarzán, te invitamos a ver el contenido exclusivo completo!

>> El Desafío The Box es un encuentro muy especial, no solo porque la ciudad de las cajas se renovó, creció, y se hizo más exigente, sino porque el Desafío está cumpliendo 18 años.

El reality de Colombia ha llegado a la mayoría de edad y son pocos los programas en el mundo que logran esta hazaña. Tobia, Cundinamarca, es el asombroso lugar que recibe a estos deportistas de diferentes especialidades.