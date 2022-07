"No me sentía cómoda": Karina, del Desafío, reveló detalles de cuando fue Señorita Meta del Café

Yheidy Karina Rojas Beltrán , más conocida como Karina en el Desafío The Box , y capitana del equipo Alpha es una destacada y apasionada deportista que ha dedicado más de 20 años a practicar basketball, sin embargo, esto no es lo único. Esta llanera también ha participado en concursos de belleza como el Reinado Nacional del Café y gracias a su imagen, rostro y cuerpo, fue Señorita Meta del Café en 2012.

Karina, quien se salvó de la muerte en el Box Negro al competir contra Dani , de su mismo equipo, aprovechó los momentos previos a la prueba para compartir con sus compañeros una experiencia en la que no se sintió cómoda y que recordó por el cansancio que sienten varios en este punto del reality.

Mira también: ¿Quién es el más coqueto y el más exigente? Dani contesta preguntas rápidas del Desafío The Box

Publicidad

A sus 22 años, esta deportista participó en el Reinado Nacional del Café que se realizó en Calarcá, Quindío y en la conversación con sus coequiperos dio detalles de las extensas jornadas que tenía por los compromisos que debían cumplir: “Era súper extenuante, llegabas super tarde de algún evento y al otro día a las 4 am debías levantarte otra vez”.

“No te podrías comer una harina y debías madrugar a entrenar e ir a pasarela”, la capitana de Alpha, que también es profesional en Administración de Empresas, comparó los ciclos sin comida del Desafío The Box con la experiencia en el Reinado Nacional del Café, pues confesó que "aguantaba hambre".

Mientras representaba a su departamento Karina experimentó dolores en su mandíbula que surgieron por sonreír tanto, y mientras relataba lo que fue este momento de su vida, sus amigos reaccionaron con comentarios como “Kari, tu estás hecha una caja de sorpresas”.

“Cada día había 2 o 3 eventos, te bajabas de la carroza y te arreglabas y siga para una cena, otro día a una iglesia y así sucesivamente. También se ven muchas cosas feas…todas las niñas queriendo figurar”.

Publicidad

Te puede interesar: Conoce a la pareja sentimental de Emily, del Desafío The Box, y curiosidades de su relación

Esta mujer emprendedora recordó esta experiencia, pero confesó que nunca se sintió conforme con cómo se veía en ese entonces y que además no ha querido ver el registro fotográfico de su paso en el mundo de los reinados: “Yo dije: esto no es lo mío, no me sentía cómoda y no fui a entregar la corona”.

Publicidad

Con más de dos décadas enfocadas al baloncesto, Karina es una mujer emprendedora con su propia tienda de ropa en Girardot y también maneja un showroom de prendas deportivas en Granada y Villavicencio: 'By Karina Rojas'.