Valeria tiene dudas de su relación fuera del Desafío y se pregunta si podría pasar algo con Byron

Desde que Valeria estaba en Beta y Byron en Alpha, el deportista no dudó en manifestarle su gusto por ella y halagarla, de hecho, en una ocasión le envió comida junto a Bogdán, quien hizo lo mismo con Sara, pues las dos compartían en la misma casa.

Él no ha tenido problema en hablar del tema con sus compañeros entre juegos y bromas, sin embargo, ella siempre se mantuvo muy seria frente al tema y no habló mucho al respecto hasta ahora, pues el joven ha reingresado a la competencia y nuevamente está en Alpha.

Conoce más: Desafío The Box 2023: Ricky le hizo un sensual baile a Juli, ¿la conquistó?

Actualmente los dos están compartiendo equipo, por eso han tenido la oportunidad de conocerse un poco más. De hecho, él le aseguró que pronto le cobrará el millón de pesos que gastó en la subasta gracias a ella y de la misma forma, ella le ha cocinado y han intercambiado algunos mensajes coquetos.

Ahora, en medio de una conversación entre todos los integrantes de Alpha, incluyendo a Valeria y a Byron , ella habló al respecto y por primera vez se refirió públicamente a la posibilidad de que suceda algo entre los dos.

Publicidad

Esto, mientras que Cifuentes le dice que todo Colombia sabe que tiene novio y algunos incluso saben su nombre, por lo que afirma que iniciar algo con él podría ser mal visto por la audiencia, “vas a tener una fama que te puede dañar la vida amorosa por el resto de tu vida”: comentó la capitana de Alpha.

Por otro lado, Valeria se sinceró con todos y le respondió a Dani revelando que el deportista habló con su novia antes de entrar a la producción y negociaron la posibilidad de incluso llegar a un beso, algo que ella podría aceptar sin problema.

Debido a esto, Byron comentó que cree que su pareja no se molestará por nada de lo que ha ocurrido hasta el momento en el programa, pues son algunas circunstancias de las que ya habían hablado.

Publicidad

Por otro lado, Valeria no tuvo problema en confesar que su compañero no le disgusta y explicó que la razón por la que se atreve a hablar del tema es que en este momento no tiene una relación sólida o que lleve mucho tiempo , pues solo llevaba tres días con su pareja.

De hecho, confesó que si su situación fuera distinta, si tuviera un romance más largo no tendría ni la más mínima posibilidad de pensar algo así o la duda de qué podría estar haciendo su pareja mientras ella está compitiendo.

Finalizó diciendo que Bogdan jugó con su mente al proponerle que tuvieran algo y al decirle que podrían pasar muchas cosas con su pareja fuera del reality. Razón por la que la joven aseguró que lo primero que hará al salir será evaluar su relación y lo que siente por su pareja.

Te puede interesar: A JP, del Desafío The Box, lo han comparado con Legarda y Leonardo Di Caprio, ¿lo toma con humor?

¿Qué beneficios tienen los participantes del Desafío The Box?

Publicidad

En esta temporada, con ese dinero ganado, los desafiantes tendrán que pagar un arriendo por vivir en las casas. De no contar con el dinero, Playa baja será el suelo que los recibirá sin ninguna piedad.