Sentencia y Hambre: En el Box Arcoíris se da la primera prueba de un ciclo decisivo para las mujeres

Andrea Serna llama a dos mujeres y a dos hombres al Box Arcoíris para disputarse la primera prueba del último ciclo de tres equipos, pues se acerca la fusión y solo existirán dos casas. El Desafío de Sentencia y Hambre resulta ser muy emocionante, pues cada vez cambian más los obstáculos y la dificultad aumenta.

Esta prueba por relevos tiene una importancia mayor que las del pasado, pues se disputa la alimentación y definirá el rumbo de las sentencias y las estrategias que se puedan dar antes del tan esperado Desafío de Capitanas.

Mira también: Bogdan reveló el nombre de otras mujeres que quisiera conocer mejor fuera del Desafío The Box

Kaboom , Daniela y Ricky son los primeros en salir a la pista, y aunque el capitán de Beta toma la delantera, el competidor de Gamma logra alcanzarlo y demostrar sus habilidades en este box que requiere de mucha fuerza en los brazos. Estos tres Súper Humanos, por haber sido los primeros, deben desenredar una cuerda de una caja que contiene las pelotas que deben encestar; luego todos se devuelven, pero lamentablemente Daniela se cae en las cuerdas y esto hace que Alpha se retrase.

“Lo siento. No me aguantaron los brazos”, dice, pero en la casa Rapelo se muestra frustrado y molesto, incluso intenta comer algo rápidamente con su compañera Aleja.

Conoce más: Beta compuso una canción sobre su historia en el Desafío The Box 2023, ¿qué tal suena?

Publicidad

El feliz ganador es Gamma , y aunque la escuadra morada cree que tiene una oportunidad, en realidad perdieron mucho tiempo y Beta logra ocupar el segundo puesto. ¿Qué van a escoger entre las dos opciones que tienen de comida?

Te puede interesar: Kaboom recibe la correspondencia, presenta a su familia y revela cuántos hermanos tiene

No te pierdas el Desafío The Box 2023 en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos a través de Caracol Play.

Publicidad

¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.



¿En qué lugar se lleva a cabo el Desafío The Box?

La Ciudad de Las Cajas, en Tobia, Cundinamarca será una vez más el escenario para que los 32 participantes del Desafío The Box 2023 demuestren todo su potencial.

¿Qué beneficios tienen los participantes del Desafío The Box?

En esta temporada, con ese dinero ganado, los desafiantes tendrán que pagar un arriendo por vivir en las casas. De no contar con el dinero, Playa baja será el suelo que los recibirá sin ninguna piedad.

¿Cómo se puede ver el Desafío The Box en línea?

No te pierdas el Desafío The Box de Caracol Televisión o en la Señal en Vivo de lunes a viernes a las 8:00 p.m.