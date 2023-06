Mai discute con sus compañeros por proponer que pospongan la sentencia de Cifuentes, ¿tiene miedo?

Los Súper Humanos del Desafío The Box 2023 regresan a sus respectivas casas en La Ciudad de las Cajas y conversan acerca del rendimiento que tuvieron JP, Escudero, Rapelo y Byron en la Muerte; sin embargo, Gamma destaca gracias a una discusión que se presenta entre sus integrantes, más específicamente entre Mai y Kaboom, ¿cuál es el motivo?

Durante la transmisión del capítulo 52 de la producción de Caracol Televisión los desafiantes de dicho grupo recuerdan la importancia de sentenciar a Cifuentes en el ciclo de las mujeres que está a punto de comenzar, pues ella es la única que no ha enfrentado un Box Negro, lo que resulta un poco molesto para varios competidores que se han jugado todo o nada en el terreno de juego.

A pesar de que todos concuerdan en que debe defender su puesto en el reality de los colombianos, Mai propone que no le pongan el primer chaleco del ciclo, sino que se esperen al tercero para tener más certeza de que no van a competir con ella y que habrá así menos posibilidades de quedar eliminadas.

Ante el comentario, varios le piden que se mantenga segura de sí misma y no se deje intimidar por las demás concursantes: "¿y si solo ganamos uno y se nos va la oportunidad de ponérselo? (...) Así me llegue un chaleco a mí. Cifuentes puede ser muy buena, pero no puede salvarse de pasar, ¿o sea, quién es ella? (...) Entonces Cifuentes es la Mujer Maravilla", señalan.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.

¿Qué beneficios tienen los participantes?

En esta temporada, con ese dinero ganado, los desafiantes tendrán que pagar un arriendo por vivir en las casas. De no contar con el dinero, Playa baja será el suelo que los recibirá sin ninguna piedad.



