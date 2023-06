Kaboom recibe la correspondencia, presenta a su familia y revela cuántos hermanos tiene

Tras tanto desearlo, finalmente Kaboom es el afortunado de recibir la correspondencia en el Desafío The Box , pues el primer lugar de Gamma en el Box Rojo hizo que por cuestiones de azar él fuera el elegido para tener este servicio.

Lleno de expectativas y nerviosismo, este desafiante les había pedido a sus compañeros, luego de que regresaron a casa, que por favor no lo hicieran ponerse sentimental ni que lo hicieran llorar, ya que él es alguien que se deja llevar por las emociones aunque no lo parezca y no quiere desconcentrarse.

Una vez recibe la preciada caja, Kaboom toma unas fotografías y empieza a presentarles, a sus compañeros del equipo naranja, a los miembros de su familia, dado que ellos estaban a la expectativa de ver a la hermosa mujer que se robó el corazón de este boxeador y de quien siempre está hablando.

En medio de esto, el desafiante les muestra cómo se veía cuando tenía cabello y se depilaba las cejas, algo que los sorprende, ya que no se lo imaginaban de tal manera, a tal punto que, con risas, Guajira le dice que no era tan feo como ahorita.

Seguido a las imágenes, Kaboom empieza a leer una carta hecha por su hijo, quien le recalca que así como su padre él estará alguna vez en este reality, para luego darle tiempo a las palabras de su madre, que al final de la nota dibujó unos guantes de boxeo.

El broche de oro de este momento estuvo a cargo de la esposa y el hijo del integrante de Gamma, quienes le enviaron videos llenos de motivación e inspiración, además de un profundo orgullo por todo lo que ha hecho durante la competencia.

Finalmente, Kaboom tiene una charla con sus compañeros, a quien les comenta que tiene 17 hermanos por parte de su padre, sin embargo, recalca que solo conoce a cinco de ellos.

La Ciudad de Las Cajas, en Tobia, Cundinamarca será una vez más el escenario para que los 32 participantes del Desafío The Box 2023 demuestren todo su potencial.



