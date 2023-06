Ricky, del Desafío The Box 2023, relató la historia de cuando su abuelo se aparecía en una casa

Después de cada prueba en el Desafío The Box 2023 los equipos aprovechan para conversar sobre lo que está pasando en la competencia y sobre sus rivales, pero también sobre sus vidas personales y relatar anécdotas curiosas. Ricky, el capitán de Beta quiso compartir una experiencia sobre su abuelo, quien falleció en su propia casa y solía aparecerse para asustar a los nuevos inquilinos cuando esta fue vendida.

El desafiante inició la conversación planteándoles a sus compañeros la pregunta: "¿Ustedes creen que las almas penan?" E inmediatamente contó que su abuelo falleció en la casa que él mismo había construido, y que, al morir, lamentablemente, su esposa y su hija - la madre de Ricky- quedaron con varios problemas económicos, por lo que decidieron vender su hogar.

Te puede interesar: Desafío The Box: Kate se lesiona y Ricky bromea sobre el posible regreso de Sara: "una maldición"

Esta casa fue vendida a una familia de extranjeros, quienes después de un tiempo decidieron contactar a la madre del joven panadero, pues había un señor que los asustaba al cerrar ventanas y puertas a altas horas de la noche. Cuando las dos familias se encontraron, la abuela de Ricky decidió llevar una foto y los inquilinos del lugar confirmaron que él los asustaba, así que la mujer le habló a quien fue su esposo por tantos años.

“’Chichi’, tuvimos que vender la casa, no molestes a esta familia. Déjalos en paz”, y según dijo el samario, estos hechos paranormales cesaron y el abuelo no volvió a aparecer en la que era su casa.

Conoce más: La lesión de una mujer impide que un equipo del Desafío The Box pueda cambiar su suerte

Publicidad

Esto generó que Juli , por su parte, comentara que hay personas que no pueden sentir a las almas en pena, pero que en este caso resultó como algo positivo porque finalmente el abuelo pudo ir a descansar en paz.

¡Cuéntanos qué opinas de esta historia que contó Ricky!

No te pierdas el Desafío The Box 2023 en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos a través de Caracol Play.

Publicidad

¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.



¿En qué lugar se lleva a cabo el Desafío The Box?