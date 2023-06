Beta y Gamma llegan al Box Rojo con la intención de frenar la buena racha de Alpha , quienes tienen el objetivo de comandar a los hombres sentenciados de este ciclo y así evitar que alguien de su equipo se tenga que ir, es por ello que las tres escuadras quieren entregarlo todo en esta pista del Desafío The Box .

Más allá del chaleco o los servicios de la casa, los participantes llegan al Box Rojo con la intención de ganarse la anhelada correspondencia, ya que quieren que uno de sus compañeros obtenga noticias de sus seres queridos.

Antes de ir a la arena de juego, Alpha decidió, gracias a un buen acto de Aleja, que en caso de ganar Cifuentes será quien obtenga dicha caja, mientras que en Beta, Ricky es el elegido. Gamma, por su parte, dejará esto como algo al azar entre los participantes que fueron a la pista.

La adrenalina que deja el Box Rojo en los participantes de Beta y Gamma hace que apenas acaban la prueba empiecen a comentar lo sucedido con Rapelo , quien en su opinión fue bastante brusco durante todo el juego y tuvo actos que preocuparon a sus rivales, pues sienten que fue antideportivo.

Aunque todos son conscientes de que este es un lugar netamente de contacto, en el que pueden ocurrir golpes o heridas, también tienen más que presente que todo debe tener sus límites y lo primordial debe ser el cuidado los unos a los otros.

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.