Box Rojo: una prueba de contacto causa molestias entre los equipos

Beta y Gamma llegan al Box Rojo con la intención de frenar la buena racha de Alpha , quienes tienen el objetivo de comandar a los hombres sentenciados de este ciclo y así evitar que alguien de su equipo se tenga que ir, es por ello que las tres escuadras quieren entregarlo todo en esta pista del Desafío The Box .

Este Desafío de Sentencia y Servicios lleva consigo una dura prueba de contacto, en la cual cada uno de los participantes tiene que buscar un balón de fútbol americano que está escondido detrás de unas grandes cajas y que después deben enviar a uno de sus receptores para que se encargue de encajarlo en su respectiva cesta.

Más allá del chaleco o los servicios de la casa, los participantes llegan al Box Rojo con la intención de ganarse la anhelada correspondencia, ya que quieren que uno de sus compañeros obtenga noticias de sus seres queridos.

Antes de ir a la arena de juego, Alpha decidió, gracias a un buen acto de Aleja, que en caso de ganar Cifuentes será quien obtenga dicha caja, mientras que en Beta, Ricky es el elegido. Gamma, por su parte, dejará esto como algo al azar entre los participantes que fueron a la pista.

No obstante, el juego en el Box Rojo se tensiona por causa de la manera como Rapelo compite en este lugar, ya que varios de sus rivales consideran que fue "guache" y que en diversas oportunidades tiene la intención clara de lesionar a los demás.

¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.

¿En qué lugar se lleva a cabo el Desafío The Box?

La Ciudad de Las Cajas, en Tobia, Cundinamarca será una vez más el escenario para que los 32 participantes del Desafío The Box 2023 demuestren todo su potencial.Te puede interesar: Ricky le confiesa a Escudero en el Desafío The Box que está desmotivado: "me hace falta mi familia"



¿Qué beneficios tienen los participantes del Desafío The Box?

En esta temporada, con ese dinero ganado, los desafiantes tendrán que pagar un arriendo por vivir en las casas. De no contar con el dinero, Playa baja será el suelo que los recibirá sin ninguna piedad.

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.