Los miembros de Beta revelaron cuánto es el dinero que tiene cada uno

Luego de tener el privilegio de estar en el Club House del Desafío The Box 2023 , en donde pudieron disfrutar de un saludable y enérgico desayuno, los participantes de Beta regresaron a casa para descansar, ya que no pasaron una noche tan placentera dado que escucharon toda la música del castigo de Alpha , y preparar a uno de sus hombres, quien iba al Desafío a Muerte.

Estando recargados y mucho más motivados, especialmente luego de que escucharon que no habían alianzas en su contra, los desafiantes de la escuadra azul no solamente sumaron dinero a sus cuentas dentro de la competencia, sino que hicieron un recuento de todo lo que han obtenido hasta este punto de la competencia, teniendo en cuenta que hace mucho tiempo no tenían ingresos y que tuvieron que entregar entre todos 25 millones de pesos para solventar los daños de Yan al Cubo.

En medio de esto, Escudero reveló que: "con esto me voy contento para la casa, cada uno tiene diferentes destinos". Al mismo tiempo, sus compañeros le reprocharon que continuamente estaba diciendo que se quería ir de la Ciudad de las Cajas, situación que en su momento también hizo Byron y que consideraron que causó que realmente abandonara el juego.

Yan se emocionó al ver que nuevamente tiene la oportunidad de sumar ganancias a sus bolsillos, por lo cual les dijo a todos, mientras besaba el fajo de billetes, que finalmente tiene seis millones de pesos. Por su parte, Sara intervino para asegurar que ella también atesora esta misma cantidad: "vamos a seguir aumentando esa suma, ¿oyó?".

En cuanto a Ricky , capitán de Beta, el participante mencionó que él posee 18 millones 95 mil pesos, sumado a él, Escudero recalcó que él tiene diez millones 500 mil pesos y Juli puntualizó que es dueña de 31 millones 582 mil pesos, hecho que hizo que la catalogaran como la más adinera desde que integró este equipo.

Luego de hacer sus cuentas, los miembros de Beta descansaron durante el tiempo previo al Desafío a Muerte, en el cual la segunda voz de Maluma tenía que defender su cupo en la competencia, por lo cual estos desafiantes se confesaron acerca del hombre que querían que abandonara la Ciudad de las Cajas.

Ante esto, Juli le aseguró a Escudero que él aún tiene mucho por demostrar en la arena de juego y, además, recalcó que consideraba que era la eliminación de JP . A su vez, los demás integrantes lo molestaron al decirle que ya que había acumulado dinero sí quería partir, por lo cual él respondió que: "no es por la plata, es porque estoy consumido".

Esto llevó a que Ricky lo cuestionara sobre cómo iba a ser su actitud al salir al Box Negro, pidiéndole no solo que fuese sincero, sino que los preparara para lo que iban a ver. No obstante, esto generó una especie de roce con Sara, quien por defenderlo y decir que él era alguien que competía tranquilo, pero que definía con claridad, terminó siendo molestada por haberse quedado quieta la vez que fue eliminada.