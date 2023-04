Sentenciados Desafío The Box: al parecer un equipo no tiene palabra en la competencia

Alpha repite una victoria en este tercer ciclo del Desafío The Box 2023, lo que implica que nuevamente tienen la potestad de definir quiénes son los dos nuevos sentenciados de la competencia, por lo cual buscan que esta elección sea lo más estratégica posible, pues saben que aún están en riesgo de llevarse algunos chalecos en caso de no ganar ninguna de las próximas dos pruebas.

Es por ello que antes de tener algo claro, todo el equipo se reúne para hacer un consenso acerca de la forma ideal para debilitar a sus rivales teniendo en cuenta las condiciones en las que están y los boxes que están por disputarse.

Te puede interesar: El Desafío de Sentencia y Hambre demuestra que tener la ventaja no asegura el resultado

A pesar de que Omega tan solo tiene cuatro miembros, al parecer Alpha no tiene planeado tocar a ninguno de sus miembros, pues consideran que no es algo que les funcione en este punto.

Cabe destacar que lo primordial para los ganadores del Desafío de Sentencia y Servicios es que no se vean afectados por sus decisiones en caso de no volver a ganar, pues no quieren que ninguno de sus miembros se vea en peligro al tener que ir al Box Negro.

Conoce más: Margoth confiesa que Black le da miedo, pero Gamma tiene un buen gesto con él

Publicidad

Juli es la encargada de llevar los chalecos a sus dos nuevos portadores, algo que no solamente causa sorpresa en ellos, sino que a su vez les genera indignación, ya que sienten que sus rivales no tienen palabra, dado que habían asegurado que las mujeres que ya habían estado sentenciadas no iban a volver a estarlo.

Lee también: Mackarthur y Alfredo tienen una fuerte discusión por la capitanía de Beta

¿Qué beneficios tienen los participantes del Desafío The Box?

En esta temporada, con ese dinero ganado, los desafiantes tendrán que pagar un arriendo por vivir en las casas. De no contar con el dinero, Playa baja será el suelo que los recibirá sin ninguna piedad.

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.Te puede interesar: Felino preocupa a sus compañeros en Omega al no conocerse el estado de su lesión



¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.