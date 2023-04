Felino preocupa a sus compañeros en Omega al no conocerse el estado de su lesión

Las cosas no están del todo bien en el equipo Omega, pues más allá de la falta de comodidades y de dinero, las condiciones físicas de Felino ponen su permanencia en la competencia en peligro, dado que no pueden permitir que esta avance, no obstante, al ser solo cuatro miembros esto se complica.

Al verlo caminar un poco incómodo, los participantes se sienten conmocionados, puesto que se ponen en sus zapatos y saben lo difícil que sería salir del reality por causa de una lesión.

Ante las palabras de sus compañeras, Felino no puede controlarse y llora al imaginarse que deba despedirse de su sueño, pues para muchos colombianos el ser parte del Desafío The Box se convierte en algo por lo cual lucharon a lo largo de los años.

No obstante, el miembro de Omega debe empezar a contemplar qué es lo mejor para él a futuro, ya que si sigue compitiendo bajo estas condiciones su lesión puede empeorar y lo puede afectar de forma definitiva. Es por ello que los integrantes de la casa rosada le piden que piense en él, así esto implique salir de la Ciudad de las Cajas.

En medio de lágrimas, JP deja en claro que cualquiera que sea la decisión de Felino, ellos como equipo lo van a apoyar, pues en el poco tiempo que han convivido juntos han compartido muchos momentos que los han unido de una forma especial.

Finalmente, y con la intención de salir adelante de este fuerte obstáculo, el participante les plantea que probablemente no tenga nada grave y que pueda seguir compitiendo sin problema para no dejar que su casa caiga y así mantenerse en el sueño de ser parte del Desafío The Box.

