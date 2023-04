Caro llora por su estado de salud y Gema rompe en llanto por su cabello

Los integrantes de Gamma llegan a casa y realizan un análisis de su desempeño en la prueba, y es justamente en ese momento que Caro se muestra desanimada y Caro intenta hacerla sentir mejor con emotivas palabras de consuelo, sin embargo, llora, pues la frustración se apodera de ella.

“No tienes que estar triste, debes estar feliz. Estás cumpliendo un sueño, has podido participar en las competencias y las lesiones nosotros no las podemos controlar. Debes disfrutar hasta el último momento. No llores, porque igual vas a seguir con la lesión y mejor aprovecha las pruebas que te toquen y se feliz. Afronta todo con la mejor actitud”, le dice Mai al verla así.

Te puede interesar: Desafío The Box 2023: En redes reaccionaron con memes al castigo del corte de cabello

“Lloro porque me duele, aun así, es un sueño estar acá. Yo intento dar todo, pero es tan difícil”, dice ella en medio de lágrimas y con la respiración entrecortada.

Por otra parte, Gema se quiebra en Playa Baja y reflexiona sobre el castigo del corte de cabello que tuvo que asumir.

Publicidad

Conoce más: Mackarthur les revela a sus compañeros de Beta lo que habló con los hombres de Gamma

“Estoy tratando de llevar todo con optimismo, pero necesito luz y amor. Permíteme aceptarme con este corte que me está doliendo”, expresa la artesana mirando al cielo. Minutos después, Kaboom le dice que la ve agobiada, y ella le dice que siente que está lidiando con muchas cosas y está atravesando un duro proceso en el que quiere permitirse sentir y fluir.

No te pierdas el Desafío The Box 2023 en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos a través de Caracol Play.

Publicidad

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.



¿Cuántos equipos participan en el Desafío The Box

Desde el primer momento en la ciudad de las cajas los desafiantes demostrarán de qué están hechos, y en una primera prueba, se jugarán el nombre de sus equipos entre Alpha, Beta, Gamma y Omega. De esta misma manera, según el orden de llegada, recibirán dinero para dar inicio a la competencia.

¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.



Publicidad

Te puede interesar: Gema asegura que Sara se aprovecha de sus compañeros en el Desafío The Box 2023

¿En qué lugar se lleva a cabo el Desafío The Box?

La Ciudad de Las Cajas, en Tobia, Cundinamarca será una vez más el escenario para que los 32 participantes del Desafío The Box 2023 demuestren todo su potencial.

¿Qué beneficios tienen los participantes del Desafío The Box?

En esta temporada, con ese dinero ganado, los desafiantes tendrán que pagar un arriendo por vivir en las casas. De no contar con el dinero, Playa baja será el suelo que los recibirá sin ninguna piedad.



Publicidad

¿Cómo se puede ver el Desafío The Box en línea?

No te pierdas el Desafío The Box de Caracol Televisión o en la Señal en Vivo de lunes a viernes a las 8:00 p.m.

¿Cómo se seleccionan a los participantes del Desafío The Box?