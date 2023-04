En medio del Desafío de Sentencia y Servicios, Bogdan sufre un accidente

La alarma suena en La Ciudad de las Cajas y Andrea Serna aparece en pantalla para anunciar el Desafío de Sentencia y Servicios, al que deberán ir dos hombres y dos mujeres por equipo al Box Azul para competir por el agua, la luz, el gas y la posibilidad de exponer sus redes sociales gracias al Internet.

Sin embargo, antes de revelar detalles del encuentro, Serna les pregunta a los participantes cómo se encuentran en esta etapa de la producción, pues tan solo faltan tres pruebas y un Desafío a Muerte para llegar a la segunda fase del reality, en la que un grupo tendrá que desintegrarse.

"Este es el último ciclo, ya viene una nueva etapa, entonces hay que hacer algo más inteligente por tener a los competidores que de verdad merezcan estar aquí", revela Sensei ante la pregunta que le hace la presentadora sobre el cambio de estrategia.



La prueba en el Box Azul y la fuerte caída de Bogdan

En medio del Desafío de Sentencia y Servicios, los desafiantes de Alpha, Gamma, Beta y Omega se llevan un gran susto al ver cómo Bogdan sufre un accidente en la piscina, pues al lanzarse desde una altura prudente alcanza a golpearse con el borde de la pileta.

De inmediato, un paramédico se acerca a ayudarlo. Aunque el joven tiktoker sale ileso del agua, sí demuestra que está un poco dolorido por el hecho. En la repetición, se logra ver que no se lanza como el resto de sus compañeros, sino que opta por tomarse primero de la baranda y caer al agua, lo que hace que la situación se salga de control

Los Súper Humanos de Alpha logran coronarse finalmente como campeones de la prueba, mientras que Omega llega en segundo lugar, lo que causa furor entre los participantes que estaban un poco decaídos debido a rendimiento que habían tenido últimamente en los Boxes y que había generado incluso un poco de tensión.

Andrea Serna anuncia que el encuentro llegó a su fin y los presentes se disponen a conversar entre sus equipos el rendimiento que tuvieron desde que empezaron los relevos en esta parte de La Ciudad de las Cajas.



¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?