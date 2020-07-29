-
Capítulo 78 Desafío Cap Cana: Colombia eligió al ganador del Desafío Súper Humanos Cap Cana
Después de realizar una exigente prueba para convertirse en finalista, Mateo superó a Gago en las votaciones y se convirtió en el ganador del Desafío.
-
Capítulo 77 Desafío Cap Cana: Óscar se enfrenta a su noveno Desafío a Muerte ¿Logrará vencerlo Héctor?
Solo el Cafetero puede acabar con ‘La leyenda’ del Desafío, pero sabe que no la tendrá fácil. No te pierdas la última prueba a Muerte de esta temporada.
-
Capítulo 76 Desafío Cap Cana: El Desafío Cap Cana ya tiene sus dos primeros semifinalistas
Después de una exigente competencia, Mateo y Gago aseguraron su cupo en la etapa final del Desafío.
-
Capítulo 75 Desafío Cap Cana: Llega el Desafío Millonario más ambicioso de esta temporada
Un total de 30 millones de pesos se llevará el vencedor. Pero no será fácil, pues el nivel de las pruebas se pone más exigente en la recta final.
-
Capítulo 74 Desafío Cap Cana: Camila utiliza todas sus fuerzas para acabar con Óscar en Desafío a Muerte
La Cafetera le metió cuerpo y alma a la prueba, pero un pesado obstáculo la hizo pensar en algo que nunca le ha gustado hacer: renunciar.
-
Capítulo 73 Desafío Cap Cana: Perjudicar a un rival con el chaleco se convierte en un arma de doble filo
Esta es la segunda vez que en un Desafío de Salvación, el participante con el pesado chaleco resulta teniendo un gran desempeño.
