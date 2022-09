Humor y lealtad: Susy López y Carlos Mejía confesaron cómo es 'La pareja ideal' que tanto anhelan

Susy López y Carlos Mejía, dos grandes de la televisión nacional, no paran de conquistar a sus seguidores con su nueva obra 'La pareja ideal', dirigida por Jonathan Cabrera y que están presentando en el Bar Mayolo de la Casa E. La obra no solo muestra de manera jocosa los diferentes momentos por los que deben atravesar los novios, sino que también les brinda la oportunidad a los asistentes de participar y cantar cada uno de los temas musicales que prepararon.

En diálogo con Caracoltv.com, los también integrantes del elenco de Sábados Felices respondieron qué características debe tener alguien para que ellos despierten interés y los califiquen como 'La pareja ideal'.

"Primero, pues que crea en Dios, para mi es lo más importante porque si ama a Dios me puede llegar a amar a mí; lo segundo, que sea fiel, que sea leal, que sea honesto, que sea divertido, ojalá que cante, me encantan los hombres que cantan", señaló Susy López, agregando que es un poco relajada en cuanto a exigencias físicas se refiere.

Mejía no se podía quedar atrás; por eso, dejó por un momento su sentido del humor y comentó que le gustan las personas que le depositan su cariño incondicionalmente y siempre están dispuestas a brindarle una mano en el largo camino de la vida.

"Una persona que me acepte con mis errores con mis cualidades que me acompañar, que sueñe conmigo, eso en lo personal y físicamente yo creo que eso no va mucho en lo físico, yo creo que es lo que se siente, cuando das un beso, cuando miras a los ojos", señaló.

¿Cómo es el detrás de cámaras de 'La pareja ideal'?

López y Mejía deben llegar aproximadamente a las 5:00 p.m. para ensayar el libreto de la obra, maquillarse, llevar a cabo uno que otro ritual antes de subirse al escenario y terminar de ultimar detalles, pues a las 9:30 p.m. deben están listos para derrochar todo su talento. Dentro de las prácticas que usualmente implementan antes de entrar a escena se encuentra hacer una pequeña oración juntos y agradecer por el talento que Dios les dio.