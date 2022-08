Carolina Cuervo habló de los rituales que hace antes de salir al escenario: "soy muy mística"

Carolina Cuervo se ha destacado como una de las actrices más importantes del teatro y la televisión en Colombia gracias al compromiso que tiene con sus personajes. En esta oportunidad, 'La Cuervo' se preparó para lanzar al ruedo su comedia espiritual titulada 'Que nada me quite la paz', con la que invita a todos a emprender ese camino de autoconocimiento teniendo siempre un excelente sentido del humor.

En diálogo con Caracoltv.com, la actriz reveló que se considera una persona que busca mucho ese lado espiritual, por eso, lleva a cabo todo un ritual antes de salir al escenario para evocar sus mejores energías y así tener aún más la certeza de que espectáculo será tal cuál lo preparó durante los largos ensayos.

"Me gusta mucho antes de salir a un escenario prender unas velas, tengo mis piedras, tengo incienso, limpio la sala, el día que estrené básicamente limpié toda la sala con salvia. Soy muy mística y muy ritualística. También me entrego mucho y abro mi camino a los maestros de sabiduría porque me entrego básicamente con mis dones y mis talentos para poder comunicar, que creo que es lo que un artista hace", señaló en medio de la entrevista.

Adicionalmente, puntualizó que todos los papeles traen consigo un nuevo reto; por eso, pone en práctica algunos tips para poder aprenderse los libretos o monólogos. En primer lugar, es de vital importancia entender el mensaje del texto y luego desaprenderse la estructura para que la interpretación sea orgánica y natural. Asimismo, destacó que los ensayos son fundamentales pues le permiten conocer su expresión corporal, entonación y conexión con el público.