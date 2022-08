Carlos Hurtado casi muere congelado en las grabaciones de 'Un parcero en Nueva York'

Muchas son las historias que se esconden detrás de grandes producciones cinematográficas reconocidas a nivel nacional e internacional, por eso 'Un parcero en Nueva York' no puede ser la excepción. En diálogo con Caracoltv.com, el actor Carlos Hurtado reveló qué fue lo más divertido, pero a la vez preocupante, que vivió durante la grabación de la cinta.

Según informó, grabaron 8 días en La Calera y 15 días en Nueva York; sin embargo, cuando arribaron en el extranjero, se percataron de que habían viajado en una de las épocas más heladas. Dentro de sus lugares favoritos se encuentran no solo Central Park y el Time Square, sino también el legendario puente de Broolyng, que tuvo que recorrer durante varios minutos.

Hurtado estuvo al borde de la muerte

El protagonista de la historia confesó que hubo una escena en específico donde debía correr por las calles de Nueva York sin importar las bajas temperaturas, ya que debían recrear la parte en la que Armando perseguía al estafador, que es interpretado por Diego Camargo. De acuerdo con su versión, a la tercera vez que intentaron captar en cámara el recorrido, el actor se descompensó y se fue contra una silla, pues el viento helado se le había metido a los pulmones.

"Y yo pensaba Dios mío, me morí haciendo mi película, pero al mismo tiempo yo pensaba 'uy, dejé embalado a Trompetero' lo que uno escucha es que repatriar los cuerpos eso vale un billete. Yo decía se gastaron la plata de la producción acá y cuando yo estaba ya como... yo no sabía que pasaba, Diego Camargo dice 'Cucho, no vayas a la luz'", comentó jocosamente en medio de la entrevista.

'Un parcero en Nueva York', la película colombiana que narra la historia de un maestro de obra que viaja a Estados Unidos a cumplir su sueño americano y con la que muchos se sentirán identificados, ya se encuentra disponible en las salas de cine del país.