Skanking All Star reúne a los mejores cantantes colombianos de ska

¿A menos de un mes de la fiesta de ska más grande de Colombia, ya tiene claro qué es la Skanking All Star?

Una de las grandes sorpresas de la edición 2019 del Skanking Bogotá 2019 es la cita que tienen agendada Hugo Corredor de Los Elefantes, Fernando del Castillo de las 1280 Almas, Andrés Silva de The Klaxon y Alex Arce de La Severa Matacera.

Así es, estos 4 íconos del ska y el rock colombiano cantarán canciones de sus bandas con la All Star que, con los mejores músicos y bajo la dirección de Diana Celis (trombonista de La Real Skademia) harán que los clásicos de cada una de estas bandas capitalinas y sus voces principales hagan retumbar los cimientos del Auditorio Mayor (Calle 23 # 6 – 19).

Skanking Bogotá es la fiesta más grande de ska en nuestro país y está a la vuelta de la esquina. La cita es el próximo 18 de octubre con un majestuoso cartel encabezado por la leyenda del 2-tone británico Neville Staple, uno de los fundadores de la banda The Specials y desde España la banda Dínamo. La cuota local, además de la Skanking All Star, estará conformada por La Urband y Mack The Knife, banda ganadora por convocatoria.

La boletería en la localidad general ya está agotada, pero aún pueden encontrar boletas en la localidad platino, a través de venta digital en Sala Llena y en puntos físicos en los siguientes lugares:

Madriguera Brewing Co. Calle 70#9-84 piso 3

Café León Calle 85 # 11-53. Paseo del Faro local 3.

Revolution Store: Calle 19 # 4-71. Local 104 Centro Comercial Los Ángeles.

SPR Shop: Av. Caracas #53-30. Feria Artesanal Chapinero Local 3.

Oi Distro





