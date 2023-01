Inspector regresa a Bogotá 14 años después

Después de 14 años, los mexicanos regresan a Colombia para ofrecer un show donde repasarán sus más grandes éxitos musicales que los han posicionado como uno de los referentes más importantes del ska en Latinoamérica a lo largo de sus 22 años de carrera.

Inspector nació en 1995 de un grupo de jóvenes que buscaban divertirse, crear buena música y ser felices. Durante su carrera han publicado siete discos de estudio, un disco en vivo y dos demos.

La banda, originaria de Nuevo León-México, que fusiona sonidos de Ska, Reggae y Rock, visitará Bogotá el próximo sábado 20 de mayo, en el marco de su "Inspectour 2017" y se estará presentando en Casa Babylon (Cale 49 #7-27) en la fiesta PreJaming 2017.

Pero Inspector no viene solo, sus compatriotas de Out of Control Army debutarán igualmente en nuestro país, lanzando su disco debut "El Ska no está muerto". Out of Control Army es una banda que tiene más de dos años de trayectoria, conformada por músicos y amigos de bandas como Los de Abajo, Sekta Core, Tijuana No!, Maskatesta, Sr. Bikini, Tremenda Korte, Los Victorios, entre otras.

La cuota colombiana estará a cargo de Los Elefantes, con más de 20 años de carrera sobre los hombros y un disco a la vista, "Capitán Latinoamérica", próximo a publicarse.

También hará parte de esta fiesta Blam Blam Fever, una propuesta musical que se orienta a crear sonoridades urbanas a partir de ritmos jamaiquinos, particularmente el Ska.

En cuanto a la boletería los precios son los siguientes: $50.000 presentando la boleta del Jamming Festival 2017 y $60.000 para el público en general.

Las entradas podrán adquirirlas en Casa Babylon , calle 49 # 7-27 en Bogotá.

