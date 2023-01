Skanking Bogotá, un festival que impulsa la escena de ska en la ciudad

Skanking Bogotá es la fiesta más grande de ska en nuestro país y está a la vuelta de la esquina.

La cita es el próximo 18 de octubre en el Auditorio Mayor (Calle 23 # 6 – 19) con un majestuoso cartel encabezado por la leyenda del 2-tone británico Neville Staple, uno de los fundadores de la banda The Specials y desde España la banda Dínamo.

La cuota local estará comandada por La Urband, Mack The Knife y la Skanking All Star, una agrupación conformada con los mejores músicos de la escena bogotana y bajo la dirección de Diana Celis (trombonista de La Real Skademia) harán que los clásicos de Los Elefantes, 1280 Almas, La Severa Matacera y The Klaxon suenen como nunca en las voces de sus cantantes principales.

La boletería en la localidad general ya está agotada, pero aún pueden encontrar boletas en la localidad platino, a través de venta digital en Sala Llena y en puntos físicos en los siguientes lugares:

Madriguera Brewing Co. Calle 70#9-84 piso 3

Café León Calle 85 # 11-53. Paseo del Faro local 3.

Revolution Store: Calle 19 # 4-71. Local 104 Centro Comercial Los Ángeles.

SPR Shop: Av. Caracas #53-30. Feria Artesanal Chapinero Local 3.

Oi Distro

