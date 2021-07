“Tengan pasos de gigante, no lo olviden”: Juanse Laverde recuerda su paso por La Voz Kids

Juanse Laverde, ganador de La Voz Kids en 2018, no solo cautivó a los entrenadores del programa, sino a los televidentes, quienes lo admiraron por su talento. El joven artista es recordado por sus interpretaciones y por conmover, en especial al cantante Sebastian Yatra , tras cantar el sencillo ‘Cómo Mirarte’,

En entrevista con Caracoltv.com, Juanse contó cómo ha sido su experiencia luego de ganar el reality musical, de qué manera este influyó en su carrera y todo lo que viene para su futuro artístico, que promete ser un éxito total.

Seguro muchos se preguntan de dónde nació esta hermosa voz y es que Juanse, debido a su relación con Dios y el arte, siempre tuvo una gran cercanía a la música. Aunque inició en la danza, la adoración y el ejemplo de su madre se robaron su corazón.

En el momento que yo veo a mi mamá cantar en la iglesia me enamoré de ese sentimiento de ese día, creyendo que podía transformar a través de la música. Explicó.

Juanse relató que sus primeros pasos en la música iniciaron con clases de canto en el colegio donde fue víctima de bullying, siendo esto su único refugio, él entendió que debía afrontar la vida y soñar en grande dando pasos de gigante.

Publicidad

Quizás el sueño de muchos niños es llegar al diamante de La Voz o lograr el éxito y el reconocimiento a temprana edad, es por esto que él aconseja que luchen por lo que quieren, sigan a sus entrenadores y si tienen la oportunidad de estar allí lo aprovechen al máximo.

Cantante y tiktoker

No cabe duda de que TikTok se ha convertido en una de las redes sociales más populares entre los jóvenes y artistas, permitiéndoles acercarse a otras personas en el mundo y a sus fanáticos, Juanse no se queda atrás y además de revolucionar el mundo musical cautiva a todos sus fanáticos por medio de esta plataforma, donde cuenta con más de 2.7 millones de seguidores, allí sube varios retos y videos bastante particulares de su día a día.

“Me pareció un medio bastante chévere para que la gente supiera quien soy, quizás no el artista intocable, conectándome más con las personas y me parece un pasatiempo bastante divertido”, dijo el intérprete de ‘No vuelvas más’.

El joven de 14 años contó que promete llegar con nueva música este año y sorprender a sus fanáticos, asimismo señaló que lo que más disfruta hacer ahora es crecer junto a su familia, amigos e invitó a los nuevos concursantes del programa a que disfruten el momento y sean niños siempre.

“Tengan pasos de gigante, no lo olviden”, concluyó Juanse.

Publicidad

Por: Dana Gabriela Chaparro C.