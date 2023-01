Ringo Starr reveló su canción favorita de la legendaria banda The Beatles

Richard Starkey, conocido como Ringo Starr y quien fue baterista de la famosa banda de rock británica The Beatles , reveló en un programa de televisión el nombre de su canción favorita de la banda.

En una entrevista virtual en 'The Late Show', el presentador Stephen Colbet, le realizó una pregunta muy contundente en su sección de ‘Las 15 preguntas’: “tienes una canción para escuchar por el resto de tu vida. ¿Cuál es?".

A lo que el baterista respondió que con la canción que más disfruta a la histórica banda es 'Come Together'.

“Hay muchos otros favoritos, pero si quieres uno, 'Come Together' no puede ser malo… Creo que funcionó perfectamente con la banda y la canción, y John siendo John. Me encantó ese momento”, dijo Starr.

Aunque no es la primera vez que el artista elogia las composiciones de John Lennon , en el 2020 contó que, finalizando la carrera del grupo todos trabajan por separado y cuando se reunían para revisar las composiciones de sus compañeros, ya había desarrollado un sentido auditivo potente que le permitía saber quién era el autor del tema.

“Me di cuenta de cuáles eran las canciones de John, siempre preferí tocarlas, siempre tenían un poco más de rock and roll”, agregó Ringo.

Ambos músicos siguieron en contacto después de la separación de los Beatles, de hecho, Lennon lo invitó en 1970 a participar en su álbum debut como solista ‘ Plastic Ono Band’ en 1970, y Ringo Starr le devolvió la invitación para que participara en su EP en 1973, donde Lennon aportó con la canción ‘I’m the Greatest’.