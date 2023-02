Rihanna en el Super Bowl: ¿Qué canciones interpretará en el show de medio tiempo?

Desde el 2016, la reconocida cantante de Barbados Rihanna no ha estado en giras, por eso cuando anunciaron que ella sería la encargada de presentarse en el show de medio tiempo del Super Bowl muchos de sus fanáticos enloquecieron. Lo cierto es que este domingo 12 de febrero, los aficionados al deporte podrán ser testigos de su derroche de talento y, aunque no se conocen muchos detalles de la puesta en escena, el vestuario y demás aspectos, sí se presumen cuáles podrían ser las canciones que interpretará.

De acuerdo con una fuente de The U.S Sun, los temas musicales serán escogidos por la compañía Roc Nation, propiedad del rapero y esposo de Beyoncé, Jay- Z: "el primer setlist de canciones es bastante completo y toca todas las eras de Rihanna incluida la nueva en la que está a punto de embarcarse", fue el mensaje que emitió.

Mira también: Adele asegura que solo asistirá al Super Bowl para ver el show de medio tiempo de Rihanna

De esta forma, se presume que cante exitosos temas musicales como 'Umbrella', 'We found love', 'Needed me' y 'Diamonds'. Algunas plataformas musicales, por su parte, han dicho que 'Rude boy', 'Only girl' y 'Work' también podrían jugar un papel trascendental dentro del espectáculo.

No te pierdas: Sacerdote afirma haber escuchado canción de Rihanna en el infierno cuando "murió temporalmente"

La cantante solo ha hecho público un corto video en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 140 millones de seguidores, en donde se le ve ensayando para la presentación con ropa deportiva; sin embargo, no dio ningún otro detalle que revele si habrá coreografía o si se valdrá de otros elementos visuales para hacer que el público se entretenga con su intervención musical.

Publicidad

"Pre juego", fue el mensaje que publicó junto al video que ya recoge casi 2 millones de reproducciones en la plataforma y varios comentarios como: "no puedes ser real", "tengo un presentimiento... ¡Ella nos va a traer algo que nunca olvidaremos! ¡¡No puedo esperar!!", "Chica, ¿quieres que se vaya mi cartera? 😭😍", "¡Así que estos 13 minutos van a ser geniales!", "te amo Rhi, pero nadie podrá nunca superar la Super Bowl de la Costa Oeste de 2022 con Snoop, Dre y Kendrick. 🙌🏽", entre otros mensajes.