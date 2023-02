Rauw Alejandro, en compañía de Ángel Dior, presenta su nuevo sencillo 'Tamo en nota'

El puertorriqueño Rauw Alejandro y el dominicano Ángel Dior lanzan 'Tamo en nota', un dembow que se inclina hacia el lado electrónico con aportes del ritmo frenético de Dior y la habilidad melódica de Alejandro, tal y como lo informan los representantes del cantante boricua.

'Tamo en nota' llega al final de un período cargado de lanzamientos de Rauw Alejandro, que llevaron su creatividad e ímpetu a nuevas alturas en los últimos meses. Con la llegada de su gira mundial a partir del 18 de febrero, el viaje del intérprete de 'Punto 40' apenas empieza.

El tema es lanzado al mercado acompañado de un video rodado principalmente en la calle 42 del sector Capotillo, en Santo Domingo, lugar utilizado por otras figuras de la música urbana para realizar filmaciones similares.

El mensaje visual está cargado de mucho color y narra el recorrido de los artistas por un barrio dominicano, donde las calles estrechas y la arena añaden "tensión a la canción".

Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, nombre de pila del cantante puertorriqueño, ganó el Latin Grammy en 2021 a la mejor fusión/interpretación urbana. Además, realizó colaboraciones con Bad Bunny , Shakira , Rosalía , Nicky Jam y Daddy Yankee , entre otras grandes figuras de la música.

A finales del 2022 lanzó su tercer álbum, 'Saturno', y a principios de febrero de 2023 colaboró junto a Daddy Yankee en el tema 'Panties y Brasieres'.

Sobre Ángel Dior

El dominicano pasó de ser vendedor ambulante de chocolates en su ciudad a ser artista del dembow, gracias a la ayuda y colaboración de cantantes reconocidos a gran escala como es el caso de Bad Bunny.

Dior se dio a conocer por sencillos como 'AIO', 'No me pregunte' y 'Piropi' que se viralizaron rápidamente en la plataforma de TikTok y allí el aumento de seguidores fue en cuestión de poco tiempo.

Debido al gran apoyo que tiene en las diferentes plataformas digitales de música, el cantante urbano Bad Bunny decidió ayudarlo a crecer aún más con su apoyo. El 'Conejo malo' invitó a Dior a su gira de conciertos, la cual tuvo por nombre 'World´s Hottest Tour 2022'.

Entre otros sencillos de Ángel Dior, destacan los títulos 'No me pregunten', 'Romo y pepas', 'Zuculento', 'Davirito' y 'Me la wa a roba', obteniendo popularidad en países como Chile, España y República Dominicana.