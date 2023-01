Karol G, Daddy Yankee, Luis Fonsi y otros reguetoneros recibieron demanda por derechos de autor

El género urbano ha sido sacudido con un nuevo escándalo que involucra a varios músicos, productores y casas discográficas, pues hace poco se conoció que la compañía Steely & Clevie Productions presentó una demanda porque algunos artistas usaron ilegalmente elementos del dancehall jamaiquino de Fish Market conocido también como dembow; un ritmo que tuvo lanzamiento en el 1989.

En el Tribunal del distrito de los Estados Unidos se interpuso la demanda por Cleveland Constantine Browne, Anika Johnson, quien es el representante del fallecido Wycliffe Johnson, el documento que consta de 82 páginas fue de carácter publico el pasado 7 de enero por el portal ‘Dancehall Mag’.

Inicialmente, la petición legal estaba puesta sobre Luis Fonsi donde se alegó que varias de sus canciones infringieron en los derechos de autor con elementos creados por Steely & Clevie Productions, sin embargo, la demanda tuvo un giro y se convirtió en una acción legal colectiva en la que se ven involucrados los nombres de cantantes reconocidos y de talla mundial. El medio DancehallMag tuvo acceso a los registros judiciales los cuales indican que los acusados fueron divididos en tres grandes grupos de artistas: Daddy Yankee , El Chombo y el anteriormente nombrado Luis Fonsi.

Otros cantantes implicados en la demanda son: Anuel AA , Chris Jedi, Karol G , Farruko, Pitbull, Gaby Music, Luny Tunes, Sech, Sebastián Yatra , Nicky Jam, Ozuna, Tainy, Wisin y Yandel, entre muchos más. Por la parte de Daddy Yankee, 40 canciones se ven implicadas, algunas de las más representativas son: 'Gasolina', 'Lo Que Pasó, Pasó', 'La rompe Corazones' en colaboración con Ozuna, 'Dura', 'Te Ves Bien', 'Hula Hoop', Latigazo' y 'Shaky Shaky'.

"Los demandantes están informados y creen y ahora alegan que los demandados indujeron, participaron, ayudaron e instigaron a sabiendas y se beneficiaron de la reproducción, distribución y publicación ilegales de una o ambas obras infractoras como se alega anteriormente": expone el documento judicial.

Aunque no todos los artistas se han manifestado respecto a la demanda, Alexio La Bruja y El Chombo se pronunciaron a través de sus cuentas oficiales de Instagram donde se defendieron y dieron sus respectivas opiniones.

"Eso es un patrón rítmico de una batería. No es demandable, a menos que sea un "sampleo" y el "dembow" es algo que cualquier productor puede hacer sin "samplear". Si no fuera por el patrón rítmico de una percusión, no existirían géneros como la salsa, el merengue, la bachata, la balada, el rap, etc.”; escribió Alexio La Bruja sobre sus canciones 'Tara Tarara' y 'Tumba la casa'.