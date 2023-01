Mujer le prohibió a su novio escuchar música de Bad Bunny porque "esas canciones son groseras"

El nombre de Bad Bunny no deja de sonar por ningún lado, después de convertirse en tendencia digital tras la polémica con una de sus seguidoras al haberle lanzado su celular y poner su cuenta oficial de Instagram en privado, ahora su música es causa de amores y odios.

Así lo dio a conocer el tiktoker, Icefire mediante su red social donde entrevistó a una mujer quien manifestó que le ha prohíbido a su pareja escuchar la música del cantante puertorriqueño ya que esta no es de su agrado.

La mujer argumentó que:"esas canciones incitan a ser infiel, las canciones en general de reggaetón" y agregó: "le prohibí toda la música de reggaetón, ya le dije que mejor otra música que no sea esa".

Durante el vídeo la mujer fue cuestionada por el joven quien le preguntó el por qué de su disgusto con este género urbano; ella recalcó que el contenido de la mayoría de estas canciones están compuestas con palabras "groseras" y de "infidelidad".

Rápidamente el vídeo se viralizó en las plataformas digitales y muchos usuarios reaccionaron ante las declaraciones de la mujer: "no encuentro fallas en su lógica", "jajajaja como le haces para aguantar la risa 😂, "Madre mía no puede salir, no puede escuchar reguetón 😳", "quién no tendría ganas de reír en entrevista😂", "es que ella perrea solaaaa", "El Bad Bunny viendo este video😂".

En otro vídeo, la mujer vuelve a ser interrogada sobre su percepción de dichas canciones a lo que ella comenta: "Todos los que escuchan reggaetón son infieles la verdad, probablemente los hombres que escuchan reggaetón son infieles, mejor que escuchen música de José José u otras canciones".

