Vehículo, visa y lavar ropa: los requisitos mínimos de una tik toker para tener novio

Las redes sociales no perdonan nada y prueba de ello es el caso de una joven identificada como Salppicon 2.0 en Tik Tok, quien recientemente se ha convertido en todo un fenómeno viral luego de compartir con sus más de 120 mil seguidores los requisitos que debe tener un hombre para convertirse en su pareja sentimental.

En el video, que ya recoge más de 26 mil 'me gusta', la mujer revela que sus exigencias son que el hombre tenga un título profesional, hable un segundo idioma, tenga un vehículo, tenga finca raíz o por lo menos sea independiente, tenga pasaporte o visa, gane lo mismo o más que ella y que preferiblemente se haya hecho la vasectomía.

Además, dijo que estos son los estándares como "individuo" ya que como pareja solicita que la invite a salir por lo menos tres veces al mes, asistan a terapia, lave los platos, pida domicilios y tenga la ropa limpia.

"Lo mínimo es lo que tú como individuo ya te das y ya recibes. Todo lo que yo pido como requisitos es algo que yo ya tengo, es decir, yo tengo casa, yo tengo vehículo, yo hablo dos idiomas, yo no vivo con mis papás, etc (...) Los estándares no son estáticos, son dinámicos y ahí está la clave para las personas que ya están en relaciones amorosas", aseguró.

Ante estas declaraciones, diferentes internautas se tomaron las plataformas digitales para postear memes con el hashtag #tengo23yparamílomínimoes. Mira aquí algunos de los comentarios:

Hola, tengo 23 años y para mi lo mínimo es que haya viajado a Marte. No pido más. — ✨ Кардашьян ✨ (@iReverencia) January 6, 2023

Tengo 23 años y para mí lo mínimo es:



1. Que me quiera (opcional)

2. Que me compre un palco en el concierto de RBD (obligatorio) — manuelinda (@kxrxnm__03) January 6, 2023