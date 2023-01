Viral: Influencer colombiano se arrepiente de haberse tatuado en la frente a Lionel Messi

Luego de que la Selección de Argentina resultara campeona en el Mundial de Fútbol Qatar 2022, muchos aficionados, como Lorena Meritano , tuvieron que cumplir con la promesa que hicieron al inicio del evento deportivo. Tal es el caso de Mike Jambs, un influencer colombiano que decidió tatuarse a Lionel Messi en la frente.

Luego de un par de semanas de la fiesta del fútbol, el creador de contenido digital asegura sentirse arrepentido de cumplir la promesa y señala que desea retirarse la tinta cuanto antes del rostro: "la verdad me sentí muy orgulloso los primeros días de los que había hecho y lo que había logrado, pero debo confesar que estoy arrepentido de haberme hecho el tatuaje", señalo.

De igual forma, comentó que este hecho no solo le trajo consecuencias negativas a nivel personal, sino también familia, pues muchos le aseguran que "no es un ejemplo positivo para la sociedad". Aunque desea retirarse la tinta, no tiene muy claro cómo es el proceso, por lo que debe indagar bien para someterse a este método.

