Lorena Meritano se tatuó a Messi y los fanáticos de la Selección Argentina reaccionaron con furor

Durante el Mundial de Fútbol Qatar 2022, los fanáticos de diferentes equipos hicieron múltiples promesas si sus selecciones llegaban a la final o se llevaban consigo la copa. Este fue también el caso de la reconocida actriz que interpretó a Dinora Rosales en 'Pasión de Gavilanes', Lorena Meritano, que no dudó en compartir la aventura junto a sus casi dos millones de seguidores en Instagram.

"Lo que se promete se cumple, siempre (...) Al cielo , por @leomessi y su festejo, agradeciendo a Dios por estar viva también, celebrando la vida, en honor a mis ancestros y a los vivos de sangre y los que me quieren como soy. Y, por supuesto, no podía faltar el 👑 :“ la pelota siempre al 10” #Messi", fue el mensaje que compartió Meritano en la red social.

Junto al comentario se logra ver un video con la canción 'Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar', de La Mosca Tse Tse, en el que muestra el proceso por el que tuvo que atravesar para tener la figura del jugador número 10 de la Selección de Argentina. Cabe aclarar que la reconocida artista no se grabó la cara del astro deportivo, sino que únicamente plasmó los brazos y la camiseta.

