Viral: Mujer que se tatuó código QR de su 'playlist' favorita causó furor en las redes sociales

Si estás pensando en algunas opciones o ideas creativas para hacerte un tatuaje, debes ver este vídeo con el que una mujer se volvió tendencia digital, ocurrió después de mostrar un particular código QR que lleva plasmado en su piel y con el que muchas personas manifestaron su motivación para tener en todo momento las canciones que más disfrutan.

El curioso hecho quedó registrado en las redes sociales, donde se puede observar a la mujer compartiendo una fiesta con un grupo de personas; en un momento determinado llega al lugar donde están controlando la música, acerca el brazo para que sea escaneado y automáticamente se reproduce una playlist de Spotify con sus canciones favoritas.

El vídeo fue publicado con la frase "Ya trae la fiesta tatuada 😵🤣", en este se ve a la mujer animada y quién baila alegremente después de que el Dj de la reunión pone la música, el clip ha llegado en poco tiempo a más de 6 millones de vistas.

Los usuarios de TikTok reaccionaron con sorpresa y humor comentando: "Imagínense tatuarse una canción y que Spotify la borre 😂","El verdadero "me voy a tatuar esta canción", "Me voy a tatuar 'ramito de violetas' 😂", "Ya me empezaron a gustar los tatuajes", "Procede a bailar 💃", "Que dice mi mamá que cómo se llama esa canción", "Necesito que esa chica sea mi amiga 🎶 🕺", "¿Dónde hacen esos tatuajes?, "me voy a tatuar 'cambios de luna' ❤️", "Mi spotify pedía tinta", "¡Oye, yo quiero!", "Me voy a tatuar una de Selena Quintanilla".

Definitivamente, es una forma bastante creativa y practica de llevar a todo lado tus canciones favoritas, ¿te harías un tatuaje así?