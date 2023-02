Rosalía sorprende al lanzar su propio sabor de una bebida gaseosa

En alianza con una conocida marca de refrescos, Rosalía lanzó su propio sabor de bebida de cola, "inspirado en el poder de transformación que la música tiene en nuestras vidas", así como en la capacidad de esta cantante española para "desafiar los géneros establecidos".

La artista diseñó incluso el envase de este sabor personalizado con "dibujos y colores vibrantes", que expresan las sensaciones que le provocó la primera vez que lo probó, según un comunicado de Coca-Cola.

Rosalía se declaró "emocionada" por esta experiencia nueva en su carrera, para la que, además, compuso su reciente tema 'LLYLM' que diría 'Lie like you love me', que aunque haya sido lanzada al público hace muy poco tiempo, ya acumula 27 millones de reproducciones en las distintas plataformas digitales de música.

De hecho, la canción se puede escuchar en el vídeo principal de la campaña, protagonizado por la artista, que en España podrá verse desde el 10 de febrero.

Como complemento, a través de un código QR de la lata del refresco, se podrá acceder a un espacio con contenidos tales como lo que sucedía entre bastidores durante la grabación del mencionado sencillo, así como la oportunidad de pujar por objetos autografiados: un casco, un traje de la gira 'Motomami' o un póster en una subasta.

Los beneficios generados por esta subasta irán destinados a la Fundación Antonio Gala la cual lleva el nombre lleva el nombre de un conocido escritor español y es elegida por Rosalía ya que concede becas de residencia a jóvenes creadores.

Sobre Rosalía

Conocida artísticamente solo como Rosalía, la española no solo es cantante, también lleva los títulos de: compositora, productora discográfica, y actriz.

La cantante se graduó de la Facultad de Música de Cataleña, luego de recibir honores por su álbum de portada el cual fue una colaboración con Raül Refree, también cantante y compositor, en el año 2017 en los Ángeles.

Su primer sencillo de éxito internacional fue 'Con altura' en colaboración con el colombiano J Balvin , canción de reggaetón que marcó la carrera de la española e hizo que se adentrara al género urbano.

Esta fue nombrada una de las mejores canciones del año por los premios Billboard y Pitchfork y además fue galardonada por los premiso Grammy Latino a la mejor canción urbana.-EFE