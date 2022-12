Beyoncé, Rosalía y Bad Bunny ocupan los primeros puestos de los 100 mejores álbumes del 2022

El año está por finalizar pero la buena música sigue sonando y aumentando sus reproducciones a nivel mundial, sin duda este 2022 dejó importantes aportes musicales con álbumes y artistas que se destacan en la industria, una de ellas es Beyoncé quien regresó con un álbum de estudio prometedor y la importante nominación a 'Mejor canción del Año en los Grammy 2023.

Hace unas horas la revista Rolling Stone reveló la lista con los 100 álbumes más importantes del 2022, dentro de la selección se destacan los nombre de artistas como The Weekend con 'Dawn FM' que incluye los éxitos de 'Gasoline' y 'Less Than Zero'.

Camila Cabello también ingresó en la lista con 'Familia' un álbum que hace honor a los sonidos de sus raíces y el cual terminó convirtiéndose en el diario de su vida; canciones como 'Bam Bam' junto a Ed Sheeran y 'Hasta Los Dientes' en colaboración con María Becerra fueron algunas de las composiciones que destacaron en el disco.

Entre una extensa elección se metió entre los mejores: Daddy Yankee con 'Legendaddy', Goyo se ubicó en la casilla 89 con 'En Letra de Otro', 'Honestly, Nevermind' del cantante Drake , Kendrick Lamar con 'Mr Morale and the Bigg Steppers'. La banda surcoreana Blackpink destacó con un álbum conformado por 8 canciones llamado 'Born Pink', entre muchos más.

Si bien, la lista es extensa y agrupa a bastantes artistas y agrupaciones con una inmensidad de sonidos aquí te presentamos el top 5 de los mejores álbumes del 2022.

5. 'Harry's House' del británico e icónico Harry Styles , un álbum que le dio vida a la canción 'As It Was' la cual estuvo por varios meses en el top 5 a nivel mundial.

4. 'Motomami', un álbum que recopila los sonidos del flamenco característicos de la Rosalía combinados con reggaeton, dembow, bachata, bolero y salsa.

3. En 'Midnights' de Taylor Swift destacan los sencillos como 'Vigilante Shit', 'Bejeweled' y 'Labyrinth'.

2. 'Un Verano sin Ti', el puertorriqueño Bad Bunny destacó en el 2022 gracias a sus éxitos musicales, el más reciente disco y su gira mundial 'World Hottest Tour'.

1. 'Renaissance' de Beyoncé fue el regreso de la artista después de 6 años, una obra musical en la que destaca 'Break My Soul'. El álbum en solitario reúne 16 canciones.