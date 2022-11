'Titi Me Preguntó' de Bad Bunny fue seleccionada como la canción del año 2022

El éxito mundial del puertorriqueño Bad Bunny se ha impulsado en lo corrido del año y esto le ha permitido obtener importantes reconocimientos que van desde ser el artista más nominado en los Latin Grammy 2022, pasando por batir el récord con su 'World's Hottest Tour' considerada como la gira más taquillera de la historia en los Estados Unidos, hasta obtener el reconocimiento del mejor álbum del año 2022 con 'Un Verano Sin Ti'.

Ahora, se le suma otro logro que reconoce su crecimiento en la industria de la música, esta vez la revista Time eligió a la canción 'Titi Me Preguntó' del "conejo malo" como la mejor canción del año 2022.

La selección se realizó teniendo en cuenta la influencia e impacto de las canciones en espacios y escenarios como las tendencias en las redes sociales, los posicionamientos en las listas de reproducción en diferentes plataformas musicales, las canciones más escuchadas en las emisoras, entre otras.

Algunos de los sonidos que destacaron fueron el country, indie rock y reggaetón. El conteo seleccionó a canciones y artistas como a la estrella del country Hardy con su canción 'Jack', 'Kind of Girl' de la agrupación del indie pop, MUNA. El artista británico, Sam Smith también fue seleccionado con 'Unholy' en colaboración con Kim Petras.

El top 10 continúa con 'Finesse' del productor nigeriano Pilz, canción que se destacó por conformar a la banda sonora de la FIFA 23, 'ChevyS10' de la violinista y cantante Sudan Archives, 'Bad Habit' del cantautor estadounidense Steve Lacy; 'FNF' de la rapera estadounidense GloRilla junto con HitKidd.

'Part of the Band' significó el regreso de la banda británica The 1975, el puesto #2 se lo llevó 'Delincuente' una canción polémica de la cantante dominicana Tokischa en colaboración con Anuel AA y Ñengo Flow. Elegida como la mejor canción del resumen anual de la revista Time 'Titi Me preguntó' de Bad Bunny se quedó en el puesto #1, un sencillo que se ubicó también en el top 10 en 13 países.

