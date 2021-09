¡Ponte a bailar y cantar! Inicia septiembre con lo mejores lanzamientos musicales

Inicia el mes con la mejor actitud, llénate de los mejores ritmos y descubre todo lo bueno que tienen los artistas para ti. Prepárate porque aquí podrás encontrar desde heavy metal hasta lo mejor de la música popular. ¡Actualiza tu playlist y disfruta de los nuevos lanzamientos!

‘QUINTO ELEMENTO’ – YEISON JIMÉNEZ

El famoso cantante reconocido además por ser asesor del team de Natalia Jiménez en La Voz Kids, entrena su nuevo álbum que cuenta con 10 melodías llenas de sentimiento, con éxitos como ‘Tu amante’ o ‘Ni tengo ni necesito’, asimismo el disco viene acompañado de un clip con la canción ‘ Tu eres prohibida’, dando así un antes y un después en la carrera del manzanareño.

‘COLORAO’ – MIKE BAHÍA Y LENNY TAVÁRES

Los artistas sorprenden con esta nueva colaboración llena de buena vibra y un flow único sin olvidar los sonidos románticos que tanto caracterizan a Bahía, transportando así a las personas a historias que enamoran, llenándolas de alegría y color cada vez que la escuchen.

‘LINDA’ – TOKISHA Y ROSALÍA

La artista se une con lo mejor del dembow del género urbano y ahora vuelve a tomar por asalto a la industria y a sus seguidores con su nueva colaboración junto a la cantante española, quien es considerada como una de las artistas más versátiles a nivel mundial en la actualidad.

‘FUEGO’ – ANDY RIVERA

El colombiano sorprende a sus fanáticos con un nuevo himno discotequero que llega con la temperatura muy alta, un track que surge de las sesiones de composición junto a su equipo de productores conformado por Maya, Maiky Full, Elektrik y Juan David Maya, pero integrando en esta ocasión en la composición y producción Juan Jesús Santana.

"Hoy se escribe un nuevo comienzo. Las expectativas son muchas y con esta firma vienen muchas cosas", dijo Rivera.

‘LOS AMO A LOS DOS’ – JULIETH MEJÍA

La cantante regresa totalmente recargada debutando en el mundo de la música popular con esta canción de su autoría, una letra controversial que pone a discusión una dualidad amorosa, además el tema viene acompañado de un clip que revela el lado más sensual e íntimo de ella.

‘SENJUTSU’ – IRON MAIDEN

Luego de 6 años la banda británica de heavy metal llega con su nuevo álbum traducido al español como "tácticas y estrategia", fue grabado en París con el productor Kevin Shirley y coproducido por Steve Harris. Allí la banda volvió a contratar los servicios de Mark Wilkinson para crear la espectacular portada con el tema Samurai, basada en una idea de Steve Harris.

‘NO LA DEJES CAER’ – TITO EL BAMBINO

El reguetonero llega con su nueva canción en la que se reunieron grandes productores como Looney Tunes y Noriega y Musicologo, trayendo la verdadera esencia del género urbano con un aire más refrescante, moderno, sin duda un tema lleno de ritmos bailables y románticos que harán salir a la pista de baile a más de uno.

‘MALA SUERTE’ – AMUNA

Una canción perfecta para todos aquellos que están dejando un mal amor cargados con lo mejor del dembow urbano, el tema es escrito por la artista que relata una historia bastante común en la vida cotidiana de cualquier persona transmitiendo esos sentimientos de desamor y liberación luego de una mala experiencia.

‘QUE LE IMPORTA’ -CIRO QUIÑONEZ

Para todos los amantes de la música popular llega este nuevo tema que le canta a todas las personas que se entrometen en la vida de los demás, grabada y producida por él mismo acompañado de Alirio Leherecith, contó con la mezcla y masterización de George Parra de Salvaje Music en Medellín; acompañada de un video que busca dejar la consigna de que las críticas nacen de la envidia y es a su vez una invitación a cambiar esa forma de pensar y ser.

‘AL ESCONDIDO’ – LOY+ JAYCOB DUQE

La cantante estrena un nuevo tema lleno de romanticismo y seducción, relatando esas sensaciones que se producen cuando hay cruces de miradas entre dos personas que se gustan pero que no pueden estar juntas y sueñan con dar rienda suelta a su amor “al escondido”.

‘TENGO GANAS’ - MANYOMA BROTHERS

Si quieres un poco de salsa en tu fin de semana disfruta del nuevo tema de la agrupación que habla de esos amores accidentales como los del enamoramiento de alguien con su mejor amiga o amigo, acompañada de un video grabado en la ciudad de Cali con tomas aéreas que incluyen al bulevar del Río Cali, la iglesia la Ermita, la torre de Cali y la plazoleta Jairo Varela.

‘DISTANCIA’ – MIGUEL GUEVARA

El artista le canta a la distancia reflejando aquello sentimientos producidos durante el confinamiento alejando a las personas de sus seres queridos, sin duda una canción llena de sentimientos que busca encontrar a esa persona especial.

‘FUGACES’ – SEBASTIÁN MONTENEGRO

Ideal para los que tienen una tusa maluca dejándoles la reflexión de que no todo es malo sino más bien un momento de reflexión agradeciendo por el camino que se recorrió, para aceptar que ya no estamos con esa persona y para reconocer si se amó de verdad; una canción alegre porque muchas veces no se ve todo lo que el universo tiene preparado para nosotros.

LAS OLAS - MICRO TDH FT. YANDEL

El venezolano lanza un tema cargado con melodías del reguetón, una letra directa, que fue escrita por él, Yandel, Ovy on The Drums, Cristian Salazár y Adrian Pimentel. Mezclado por el reconocido Mosty y producido por el hit maker Ovy on the Drums quien agrega su inigualable sello que además formará parte de lo que será su próximo álbum.

‘ACAPULCO’ - JASON DERULO

La estrella del pop llega con su nueva canción y un clip en el que está el artista varado en una playa, y perdido en la magia de la selva. El tema ya está rompiendo esquemas en plataformas como TikTok en donde Derulo presentó recientemente el sencillo a sus millones de fanáticos.

· ‘MAL ACOSTUMBRAO' – MAU Y RICKI JUNTO A MARIA BECERRA

Los hermanos Montaner estrenan su nuevo sencillo acompañado de un video musical en el que invitan a recordar esos primeros amores en esos lugares casuales de citas como un parque de patinaje o las canchas de baloncesto donde los sentimientos de comenzar a enamorarse surgen por primera vez. En esta ocasión, junto a la joven artista María Becerra, los tres artistas reflejan la simbología del amor, como las mariposas que comenzamos a sentir cuando recién nos enamoramos.

‘DE RECREO’ – DAVID DUEÑAS

En este nuevo tema el artista recuerda las locuras de su juventud, acompañado de un clip en donde regresa a sus raíces. El clip se desarrolló en su escuela de primaria y principios de secundaria, lugar en el que guarda sus mejores recuerdos de infancia y juventud. Una canción de motivación y de celebrar la vida, llena del mejor estilo urbano.

‘INDEPENDIENTE’ - MAFE VÁSQUEZ

La influencer y cantante lanza su nuevo tema de reggaetón grabado en la ciudad de Medellín, que nació bajo la idea de ser un tema poderoso, que cargará a los oyentes de resiliencia para abrir sus alas sin importar lo que pase a su alrededor, a tomar su propio vuelo sin miedo a nada ya seguir brillando a pesar de todo.

‘ME TRAMA’ - DARYY, ANDRE JAY

Este nuevo sencillo, el cual fue escrito por Daryy, Daniel Gonzáles y Andre Jay, y producido por ZAR, combina elementos del pop urbano fusionándose con ritmos afroamericanos que hacen de esta canción un track perfecto para llenarse de buena vibra a cualquier hora del día.

‘TOCAR TU PIEL’ – NICOLE N

Esta nueva canción habla de aquellos que pese a haber terminado una relación, lo que más desean es volver a estar al lado de esa persona que de alguna manera marcó sus vidas y por la que siguen plenamente enamorados, pero no lo reconocen, sin duda una canción llena de juventud romanticismo.