Peso Pluma y Bizarrap se preparan para el estreno de su colaboración juntos 'Music session #55'

El Dj Bizarrap se volvió un fenómeno mundial, luego de sus colaboraciones con Shakira y Quevedo, logrando ser el número uno en varias plataformas, motivo por el cual su siguiente colaboración será con Peso Pluma quien ha estado rompiendo las redes sociales con su música.

La noticia se dio a conocer por medio de la cuenta personal de Instagram del argentino, donde publicó un fragmento de lo que sería el videoclip junto al mexicano, anunciando que el estreno sería el miércoles 31 de mayo.

En el video, que ya cuenta con más de dos millones de likes, se puede observar al argentino en forma de caricatura de un ratón, en medio un estudio de grabación, mientras toca en una guitarra un corrido mexicano.

Aunque al principio no se podía tener muy claro con quien sería su siguiente éxito, al finalizar el video, aparece una caricatura de Peso Pluma. Horas después de dicha publicación, el productor compartió también una fotografía junto al artista.

Los comentarios de sus seguidores no tardaron en llegar, dado que se encuentran muy emocionados por escuchar la colaboración: "Otra sesión épica, no voy a poder dormir esta noche", "Sin duda esto será un fenómeno mundial", "Ya me vi gritando en el metro la nueva canción", "No estamos listos para lo que va a ocurrir".

Sin embargo, todavía no se conoce la hora en específico en que la canción estará disponible en las plataformas musicales y en el canal de YouTube de Bizarrap, como es de costumbre con los estrenos de sus sesiones.

Hassan Emilio Kabande Laija, reconocido por su nombre artístico Peso Pluma es un joven de 23 años, que recientemente desbancó al puertorriqueño Bad Bunny como el artista más buscado en la plataforma YouTube.

Con su éxito mundial 'Ella baila sola' en compañía del artista Eslabón Armado, lleva siete semanas en lo más alto de la lista 200 Latin Hot Songs de Billboard, rompiendo así un gran récord a su corta edad.