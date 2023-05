Carlos Vives se refirió a la polémica con Gerard Piqué y su novia Clara Chía

Aunque ya se cumplió un año desde la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué , ambos siguen dando de qué hablar en los tabloides debido a que sus seguidores están pendientes de lo que ocurre en la vida de la expareja.

Esta vez fue Gerard Piqué quien estalló las redes sociales, luego de compartir una fotografía con su novia Clara Chía , sin embargo, lo que llamó la atención de dicha publicación fue la aparición del gran amigo de la colombiana, el cantante Carlos Vives .

Te puede interesar: Shakira visitó Colombia hace varios días, ¿cuál fue la razón?

La foto que ya cuenta con más de un millón de likes en Instagram, llamó la atención de todos los fanáticos, quienes se sintieron traicionados al ver el 'me gusta' por parte de Vives. A raíz de esto, el artista salió a dar su versión de los hechos.

Publicidad

Luego de ser acusado de no ser leal a amistad con la barranquillera, el cantante fue cuestionado en medio de una entrevista para el programa 'América hoy' sobre lo que ocurrió. La periodista Ethel Pozo fue la encargada de preguntarle sobre dicho 'like' en la publicación.

Carlos comentó que fue un error por parte del equipo que maneja sus redes sociales, dado que él no tiene tiempo de estar revisando lo que ocurre en internet: "Tengo gente que trabaja para eso, ¿cómo hacen para estar en esto?… Yo no tengo tiempo, fue un accidente de oficina".

"Alguien que maneja mis cuentas personales, que tiene que revisar las cosas por ahí, fue él que me metió en un lío… Yo digo cosas, canto y tengo mis mensajes importantes, pero me equivoco en un 'like' con Shakira y es increíble lo que ocurre": puntualizó el colombiano.

Publicidad

El Intérprete de 'Ella es mi fiesta' y 'Volví a nacer" siempre ha dejado en claro el gran cariño y respeto que siente por Shakira, así que todo su apoyo estaría enfocado en ella: "Yo sé que estaba triste… Es un momento muy difícil y más cuando uno tiene una familia tan hermosa"

Conoce más: Carlos Vives celebra 30 años de carrera artística y presenta su nuevo documental

El reciente estreno del videoclip de 'Acróstico' de Shakira, junto a Milán y Sasha, ha revolucionado las redes, dado que se dio a conocer que, supuestamente, Gerard Piqué no tendría conocimiento sobre la aparición de ellos.

Los medios españoles han dado a conocer que, al parecer, el exfutbolista no habría tenido conocimiento sobre la aparición de sus hijos en dicho video y que fue algo bastante molesto para él.

Sin embargo, Pilar Mañé, abogada de la cantante, aclaró dichos rumores, en el diario 'La Vanguardia', donde comentó que en ningún momento han recibido algún tipo de información de parte de Piqué sobre alguna implicación judicial en contra de su cliente.