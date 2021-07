¡Para cantar todo el puente festivo! No te pierdas los lanzamientos musicales de la semana

¿Pensando en cómo disfrutar del lunes festivo? Artistas colombianos e internacionales tienen preparada para ti una playlist que te hará reír, cantar y bailar con las personas que más quieres. Aquí te la mostramos en los lanzamientos musicales.

'IN DA GETTO'- J. BALVIN FT. SKRILLEX

El video captura la energía pegajosa del tema a medida que sigue al dúo a través de diferentes fiestas. En el arte del video y el sencillo figura el reconocido comediante de TikTok, Khaby Lame, uno de los generadores de contenido con mayor crecimiento dentro de la plataforma.

'OTRA VEZ'- MARIO BAUTISTA FT. LLANE Y LYANNO

Es un reggaeton nostálgico, que nos habla de la persona que no sale de nuestra cabeza y que recordamos una y otra vez, en determinadas situaciones. 'Otra Vez' es el perreo perfecto para dedicar, que logra llamar la atención por su lírica romántica sin olvidar la sensualidad de lo urbano.

'AMARLAS ES UN PLACER'- YEISON JIMÉNEZ

Es un tema escrito por el propio artista, quien une su talento al de Horacio Palencia para adentrarnos en el género de Mariachi con acordeón con esta balada ranchera que trae una letra seductora y elegante, en donde se halaga a la mujer. Con este tema, logra consolidar su estilo romántico, en el que el mariachi es su principal marco y su voz el instrumento que ha conquistado a miles en toda Latinoamérica.

'ME PASÉ'- ENRIQUE IGLESIAS y FARRUKO

Es un derroche de energía que logra capturar la magia inigualable que ha hecho de Iglesias un célebre ícono global por más de dos décadas. Construida sobre la base de una extraordinaria melodía eléctrica, la canción cuenta con un ritmo irresistible que sin duda la convertirá en el himno de este verano.

'TRISTE'- PACHO EL ANTIFEKA FT. NICKY JAM

Es una canción inspirada en esas historias de amor que tienen que finalizar y donde no hay una opción diferente a decir adiós además de asumir las consecuencias de los errores cometidos. Este sencillo es presentado bajo el sello Duars Entertainment.

'LA SUITE REMIX' REYKON FT. J ÁLVAREZ, JAMBY 'EL FAVO' Y KEVIN ROLDÁN

El artista paisa que con más de 15 años de carrera artística sigue apostando con sonidos frescos y modernos marcando siempre un referente en la industria musical, llega con un nuevo junte internacional de gran altura. Una canción que une a grandes del genero como J Álvarez, Jamby 'El Favo' y Kevin Roldán.

'UNO + UNO'- ALEJANDRO SANTAMARÍA

Esta canción es una poderosa balada que ha conquistado a todos los seguidores del artista, ahora complementando este gran lanzamiento el videoclip oficial, una propuesta y minimalista que deja ver el lado más sincero de Santamaría.

'IF YOU REALLY LOVE ME'- DAVID GUETTA

Continuando con su increíble racha, la lista de colaboradores del productor y DJ ganador de varios premios Grammy, David Guetta, es más que impresionante. Para su próximo single, se une a dos nombres más increíbles, el creador de tendencias MistaJam, y la sensación del pop-soul John Newman, mientras lanzan 'If You Really Love Me (How Will I Know)' a través de Warner / Parlophone.

'KARATE'-NICOLE ZIGNAGO

Es un tema que habla de conflicto y dolor, pero a la misma vez de transformación y superación personal. Es una de mis canciones favoritas porque representa muy bien mi esencia como compositora y el sonido de la canción describe muy bien el sentimiento que quiero transmitir.

'LA NIÑA'- LOLA INDIGO

Esta exitosa colaboraciones con un estribillo ultra pegadizo y un video que no dejará indiferente, está llamado a ser uno de los éxitos de este verano.

'APATÍA'- PITIZION

Es un tema enmarcado en el género pop urbano, una canción que invita a ser libre, soltarse el cabello y permitirse sentir y vivir, con esta canción los artistas invitan a sus seguidores a entender y recordar que la vida está llena de oportunidades que deben aprovechar, compuesta por Andy Paradise, Andy Clay, Pitizion y Adso Alejandro.

'VEGANA'- JUAN PALAU

La canción nació durante la cuarentena en un proceso creativo de Juan junto a Neneto, uno de los productores de la canción, en el que desde las melodías de Neneto, Palau sumó la línea “Ella dice que me ama..”. "Esto me llevó a pensar en aquellas personas que te dicen que te aman, pero al final resulta siendo una mentira.

'CALLEJOS'- CUATRO X CUATRO

Es una canción dedicada a los amigos de infancia. Quiere convertirse en un himno entre los parches de amigos ya que describe múltiples personalidades de los círculos de amistad. Es una canción con sonido pop punk que incorpora sintetizadores de influencia ochentera para darle un toque único al tema.

'MAR DE LEVA'- SALOMONI

La intención de su propuesta musical es dar continuidad al rock en español y en particular, al rock colombiano, aportando la influencia de los viajes, las vivencias culturales y creativas vividas en los años de exploración por el mundo.

'AMOR TÓXICO' KAPLA Y MIKY FT. ANDY RIVERA

El video oficial fue rodado en el Palacio Egipcio en la ciudad de Medellín, Colombia, integrando escenas del amor idealizado y perfecto que se recrea en la mente y no es posible en la realidad, además de exaltar la belleza de la mujer en la fijación de su rostro y mirada.

'CORAZONES NEGROS'- ELSA Y ELMAR

"Mi sugerencia, es que escuchen esta canción en un momento del día en el que tengan un espacio para sentarse a pensar en la última vez que enviaron un corazón negro para evadir una conversación", puntualizó la cantante.

'DEJA VU'- TAINYY FT. YANDEL

Es una canción que demuestra por qué han llegado a ser considerados como figuras destacadas dentro de la industria, además de exhibir la versatilidad y la experiencia que Tainy ha acumulado a lo largo de su carrera.

'COMO LOS GÁNGSTERS'- COLPADACCI

Como muchos otros artistas, Colpadacci ha sido golpeado por la pandemia, razón por la que se ha visto obligado a buscar otras manera de sobresalir en su género, lo que lo llevó a una combinación de ritmos y melodías procedentes de República Dominicana y las calles de New York, dándole vida así a su nuevo sencillo titulado 'Como los Gangsters'.

'EXPLÍCALE'- SABY LO

Desde su primera aparición en el año 2011, empezó a cosechar éxitos, cuando lanzó su primer sencillo 'Son las doce', y luego en ese mismo año, también realizaría varios temas que dieron inicio a su carrera profesional, entre los que se encuentran 'Siento tu calor', 'Bailando la conocí', 'Me enamoré de ella', 'Sin miedo se va', 'Vamonos en un viaje' y 'El party de BBQ'.

'QUISIERA'- GUASAMUSIK

Su nuevo sencillo ha sorprendido a mas de mil personas en la plataforma virtual YouTube, todo esto, porque está estrenando su primer video musical, cautivando a fans y demás seguidores de la música, con una canción llena de alegría que contiene una mezcla de sonidos tropicales, africanos y caribeños, propio de nuestra cultura costeña y que el llama #SamarianFlavor.

'GIVE IT UP'- ESCAPEMENT FT. MAÆRIA

La canción es una crítica a las redes sociales y fue escrita con la idea de que el oyente se tome un momento para reflexionar sobre la manera en la que las utiliza y decida “dejarlas”. Desde el primer verso introduce a un personaje que se cree mucho y que le da poco interés a los demás, para demostrar sus inseguridades más adelante.

'ANIMAL'- JUANMA PALACIO

La letra de 'Animal' conserva la idea del síndrome de abstinencia, expresando este concepto con la melodía de la canción y la voz de Juanma, retratando así en este sencillo, la forma en que una persona comienza a afrontar la perdida de su pareja y como lucha no solo contra el síndrome sino también con su ausencia.

'DOS'- RADIO PAILA

Este álbum cuenta con 11 canciones donde destacan colaboraciones con Consulado Popular y Nepentes en 'A lo peridol' y con Mad Tree en 'Calla al enfermo'. El álbum marca una diferencia en el género ya que no solo cuenta con guitarras acústicas, bajo, baterías y sintetizadores sino también incluye sonidos del acordeón, guacharaca, percusiones menores y tiples.