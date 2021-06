¡Para todos los gustos! Deléitate con las novedades musicales de la semana

Todo porque hoy es viernes, aquí te presentamos las mejores novedades musicales de la semana para que renueves tu playlist y disfrutes con lo más reciente de tus artistas favoritos:

ED SHEERAN - 'BAD HABITS

Ed Sheeran, que pasó los últimos años fuera del centro de atención después de su gira Divide y de la llegada de su primera hija, marca su regreso oficial a la música con su eufórico nuevo single 'Bad Habits', desplegando un sonido acelerado, junto con su preciada guitarra y una pista que canaliza la energía escapista.

MANUEL MEDRANO - 'NENITA'

Manuel Medrano nos presenta el segundo adelanto de su próximo álbum de estudio, trabajo que estará disponible en el mes de septiembre. 'Nenita' es el título de este nuevo sencillo que bien puede convertirse en una declaración de amor más allá del tiempo y la distancia. Una canción compuesta por el mismo Manuel y dedicada a un gran amor.

SOFIA REYES FT. PEDRO CAPÓ - 'CASUALIDAD'

La exitosa estrella mexicana Sofía Reyes se une al artista multiplatino de Puerto Rico Pedro Capó, para presentarnos su nuevo sencillo 0Casualidad' que sin duda se convertirá en la canción del momento. Esta canción, llega después del hit mundial 'Dancing on Dangerous' con Sean Paul e Imanbek, que recibió más de 21 millones de reproducciones en Spotify en solo 2 meses.

LLANE - 'PRESENTE Y FUTURO (ORGANICO)'

Acercándose a las 10 Millones de reproducciones en plataformas de audio y video, desde su lanzamiento, el pasado mes de abril, Llane nos entrega una nueva y poderosa versión de 'Presente y futuro'. Rodado en la ciudad de México, el video que acompaña esta versión presenta a un Llane al natural, enérgico, espontáneo y sobre todo muy talentoso.

DAVID BISBAL FT, LUIS FONSI - 'DOS VECES'

Dos de las voces más importantes e influyentes de la música en español se unen para dar forma a esta composición romántica y latina en la que sus personalidades acaban seduciéndonos. La buena relación que une los dos artistas queda patente en el divertido video clip que acompaña a la canción.

MARIAH ANGELIQ FT. BAD GYAL Y MARÍA BECERRA - 'BOBO'

Mariah Angeliq, una de las artistas de mayor crecimiento de la nueva generación, continúa su éxito al colaborar con dos de las voces femeninas emergentes femeninas más fuertes del mundo, Bad Gyal y María Becerra. El trío une su talento para lanzar el nuevo sencillo, 'Bobo'.

NACHO - 'ENEMIGOS'

Una balada reguetonera que habla de que solo toma un instante para que una persona o situación cambie, especialmente resaltando cómo una persona puede pasar de amar a odiar de un momento para otro. Un tema compuesto por varios jóvenes venezolanos talentosos y soñadores, uno de ellos El Pollo Ujueta, quien inicialmente le presentó la canción a Nacho.

THE CHANGE - 'PA TI'

Después de presentar la pieza visual de su éxito viral Imperio, llega The Change con su nuevo sencillo 'Pa’Ti' , este single sin duda es una de las apuestas más grande para esta joven artista que ha logrado tener un imparable crecimiento viral gracias a su potencial musical. Este refrescante tema relata una divertida historia de amor y coqueteo.

FARRUKO - 'PEPAS'

Con notable contraste de la crudeza de 'Love 66', 'Pepas' muestra a un Farruko que nuevamente demuestra su capacidad camaleónica para sorprender a los fanáticos de todo el mundo yendo por el camino del sonido de la música latina/EDM.

RAUW ALEJANDRO - 'VICE VERSA'

En la historia de la música, hay discos que aparecen acompañados de un poderoso sentimiento, la necesidad apremiante de expresar una cantidad de sensaciones contradictorias. 'Vice Versa', es el extraordinario segundo disco del artista revelación puertorriqueño Rauw Alejandro, un confesionario emocional hecho canción, una obra maestra del género urbano. 'Vice Versa' narra las vicisitudes, la euforia y los sinsabores de esas historias de amor que te cambian la vida para siempre.

ADRIÁN BELLO FT. ESTEMAN - 'UNA NOCHE MÁS'

Una Noche Más, el nuevo sencillo del cantante y compositor peruano Adrián Bello por motivo del mes del orgullo tema que con la participación de Esteman.

LUCIANO PEREYRA FT. DENISE ROSENTHAL - 'COMO SIEMPRE'

Luciano Pereyra se une a la cantante chilena Denise Rosenthal para presentar su nuevo single 'Como Siempre'. La canción es el primer lanzamiento de Luciano en 2021 y fue compuesta por él, Denise y el compositor y productor colombiano Yera, quien también fue el productor de la grabación.

BEGGO - 'CANSADA'

Beggo llega con mucho sentimiento, como es característico de esta artista del Oriente Antioqueño, con una fusión al ritmo de ranchera, popular y pop, y narrando una historia de la vida real, la artista cejeña se prepara para lanzar su segundo trabajo musical en este género denominado 'Cansada' y que promete ser un éxito por la calidad en su producción.

SUPERLITIO FT. FONSECA - 'PERDÓNAME'

Después de más de 24 años de carrera Superlitio, banda ícono del rock colombiano nominados al Grammy Latino, presenta la primera canción de su mayor proyecto hasta ahora en conjunto a Fonseca. En 'X', la banda re-visitará las canciones, lugares y encuentros más importantes de su carrera e historia junto a artistas amigos.

ROBINSON SILVA - 'DECISIÓN'

Una canción que habla del sentimiento que deja la ruptura de una relación tormentosa. En el video, dirigido por Francisco Bermúdez, Robinson y la modelo Manuela López nos recrean una hermosa relación de pareja que con el tiempo se va deteriorando hasta el punto que él se cansa de los múltiples desplantes y rechazos que lleva sufriendo desde hace tiempo por parte de ella.

DAVID ERON - 'ME ENCANTA'

David Eron continúa demostrando, canción tras canción, cómo se perfila entre los principales exponentes del reguetón en Latinoamérica. El artista paisa, de gran crecimiento musical, lanza 'Me Encanta', una canción que resalta la posición de la mujer y muestra a un Eron maduro, creativo y con una particular forma de interpretar.

DYLAN FUENTES - 'ARENA'

El cantautor colombiano Dylan Fuentes y el artista/productor nigeriano Daramola lanzan su proyecto colaborativo, 'Arena'. El lanzamiento del EP, que es la fusión perfecta entre el afrobeat y la música latina, sigue los pasos de los exitosos sencillos 'Felicia' y 'Báilame En Los Besos' y ya está disponible en todas las plataformas digitales.

JVTUNES FT, GERRY CAPO - 'BESARTE'

Tras varios años de carrera musical y el éxito de su último sencillo 'Baila' junto a Yomo, el artista urbano Jvtunes presenta su nueva apuesta musical 'Besarte' junto a Gerry Capo. 'Besarte', es una propuesta fresca que mantiene la esencia del sonido urbano, con una letra para cantar, bailar y dedicar.

DIEGO GÓMEZ Y LUIS MATEUS - 'VOY A ENLOQUECER'.

Este clásico del vallenato que se estrenó en 1998 en la voz del artista Luis Mateus, quien también es el compositor de esta canción, vuelve a la escena musical en una nueva fusión de rock de cantina. Diego Gómez está feliz porque apenas hizo la invitación a este grande del vallenato como lo es Luis Mateus acepto enseguida para grabar esta nueva versión y apoyo esta gran idea.

JUANDY - 'AEROPUERTO'

El artista caleño Juandy debuta en el mundo musical con su nuevo sencillo 'Aeropuerto' un tema cargado de sonidos románticos y una poderosa historia que promete conquistar a todos los seguidores del género pop latino a nivel nacional e internacional.

VAN REDEM - 'BUSCÁNDOTE'

Juan Carlos Gómez Molina, conocido en la industria musical como Evan Redem, es actualmente un cantante y compositor paisa que hasta hace solo un par de años se destacó en el mundo del deporte. El ahora artista urbano se percató a comienzos de la pandemia de que su verdadero sueño y pasión estaban alejados del fútbol y el balón y encontró en la música un futuro prometedor y brillante.

BLAST55 FT. 'MO' DE DELUX - 'ELLA'

Blast55 no para de trabajar y de sorprender con noticias y lanzamientos a todos sus seguidores. Su nuevo sencillo 'Ella' cuenta con la colaboración de Mauricio Pérez 'Mo', cantante de la banda de rock mexicana Delux. 'Ella' es una historia de amor, perfecta para dedicarle a esa persona que te hace sentir la magia en las pequeñas cosas que la vida nos da. Es una canción alegre para levantar el ánimo y ser feliz.

FAWELL SOLANO Y PEDRO RUEDA - 'QUÉ TE VAYA BIEN'

Una canción que habla de la terminación de una relación sentimental, pero en este caso el hombre es consciente de lo sucedido y le dice a su ex pareja que si se va, que le vaya muy bien. El compositor de este sencillo es Brayan Fragozo, la dirección y producción del video estuvo en las manos de Deimer Gámez.

ACRYLIC - 'EL DÍA MÁS LARGO'

El sello discográfico de música lo-fi Acrylic, comandado por Jeremy Da y su socio Clint Choi, presenta 'El día más largo', una compilación que busca crear un ambiente especial en donde, a través de múltiples sonidos y ritmos, se cree una representación musical latinoamericana que genere identidad en el continente.

SAIP P. FT. ÑENGO FLOW - 'PA' QUE LES PEGUE'

Después del éxito de su sencillo 'No me llames' el cantante mexicano Said P. lanza su nuevo tema 'Pa' que les pegue' junto a la leyenda Ñengo Flow, pionero de la música urbana.

MR SAIK - 'BONITA'

Mr. Saik, reconocido artista dominicano, radicado en Panamá durante muchos años, y ahora residente en la ciudad de Medellín, llega con una canción con tanto sabor que es imposible quedarse quieto cuando la escuchas. 'Bonita', es un tema en el que se mezclan magistralmente el flow urbano con los sonidos caribeños con los que creció el artista en su isla maravillosa y que se acrecentaron en los ‘dancer’ panameños.

LEEN BRIAN - 'MENTAL'

Desde Puerto Rico, Lee Brian, cantante y compositor cargado de creatividad, letras e interpretación excepcionales, presenta el video de ‘Mental’, sencillo que se desprende del compilado ‘Ghost of de East’, un Ep que desde su lanzamiento acumula más de 1millón de listeners en el perfil de spotify del artista.