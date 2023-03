Myke Towers estrena 'La vida es una', álbum con diferentes géneros musicales

Con 23 canciones y varias colaboraciones del más alto nivel, el puertorriqueño Myke Towers asegura que ha vuelto a la escena musical por todo lo alto y le recuerda a sus seguidores que 'La vida es una' en su aventura musical más personal hasta el momento.

El pasado 24 de marzo de 2023 salió su trabajo y el artista dice en una entrevista que: "las sensaciones son buenas y que ha estado leyendo los comentarios de sus fanáticos".

Lee también: Myke Towers, Pipe Calderón, Fanny Lu y Kevin Roldán: Conoce lo nuevo de la música de esta semana

En su cuarto álbum de estudio, Towers alcanzó "un nuevo nivel" por contar con música "refrescante" y "necesaria" y empieza una nueva era. Se aleja de su rap más agresivo para jugar con nuevos géneros como pop alternativo, afrobeat y reggae. Towers se convierte en capitán de un barco en el que lleva a todos sus seguidores al siguiente nivel.

"Cuando sale un álbum es como una etapa en la vida de los fanáticos, puesto que su reacción es cada una totalmente diferente, cada uno tiene una canción favorita": cuenta, para agregar que le gusta ver "cómo ellos analizan las canciones de una forma diferente" a cómo él las escribe o las piensa.

Publicidad

"Cada vez lo que me dicen es que si yo le eché algo al álbum, porque a medida de que lo reproducen se va sintiendo más adictivo escucharlo", dice entre risas Michael Anthony Torres Monge, nombre de pila de Towers.

Conexión con los fans

Si hay algo importante para el artista, además de Puerto Rico, la isla que lo vio nacer y convertirse en estrella, son sus "fanáticos", en los que pensó para lanzar este proyecto.

Publicidad

"Este álbum lo hice con el fin de cantarlas en vivo, traté siempre de que cada canción, aunque sea de despecho o desamor, pueda tener la energía para cantarla en tarima, y que con mis fanáticos la cantemos a una sola voz", dice.

"Llevaba tiempo sin tirar mucha música, y al principio quería hacerlo solo de 15 canciones, pero no sentía que estaba cubriendo todo lo que quería hacer", así que hizo finalmente lo mismo que en el álbum anterior, que también tenía 23 canciones, como un regalo para sus fans.

Y coquetea: "Se quedaron muchas canciones afuera súper duras, pero tiempo al tiempo".

Towers, por el momento, está disfrutando de las mieles del éxito y del cariño tras el nuevo trabajo, gracias al que espera reencontrarse con sus seguidores en una gira que lo llevará por Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, para la que por el momento no hay fechas.

Te puede interesar: Myke Towers lanza 'Lyke Mike', disco que afirma que "revivirá" el trap latino



Un referente

Towers se convirtió en uno de los raperos más solicitados del movimiento y en este proyecto cuenta con titanes de la industria, como Arcángel , con quien se unió para el tema 'Don y Tego', dedicado a Don Omar y Tego Calderón , dos referentes del género urbano.

Publicidad

Towers también entró en el reggae con el tema 'Flow Jamaica', el funk en 'Sábado' y el afrobeat en 'Mundo Cruel'.

"A través del tiempo, gracias a Dios, me he ganado el respeto de muchos colegas" y "los que están en el álbum son columna, son historia del género", dice, aunque asegura que no quiso "meter mucha colaboración en este disco" y que le quedan muchos artistas con los que le gustaría trabajar, especialmente de la nueva generación.

Y es que el reguetón en particular"estamos más fuertes que nunca", apostilla el artista, que augura que: "van a venir muchos más años de música y de gente nueva que se van a inspirar". EFE