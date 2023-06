Don Omar celebró 100 mil millones de reproducciones en su carrera musical y anunció un nuevo álbum

Don Omar demostró de nuevo porque es conocido como el Rey del Reguetón, luego de alcanzar las 100 mil millones de unidades de consumo a lo largo de su historia en la industria musical. La noticia la recibió como preámbulo a este 15 de junio, fecha que ha elegido para lanzar de su próximo álbum 'FOREVER KING'.

'FOREVER KING' llega tras el reciente lanzamiento de algunos sencillos, que ofreció a su público como un abrebocas de lo que el artista promete un álbum "explosivo".

En esta nueva propuesta, el artista estará acompañado de figuras del género de primera categoría, entre ellos, Maluma , Wisin , Gente de Zona , Residente , Cosculluela , Chencho Corleone , Nio García, Akon y Lil Jon. La producción está compuesta por 14 temas que van desde los tradicionales ritmos urbanos, hasta los tropicales y cubanos; su diversidad musical es una apuesta segura a la conquista de un público variado.

'Bandidos', junto a Cosculluela, 'Podemos Repetirlo', acompañado de Chencho Corleone, han sido algunos de los sencillos lanzados que ya son éxitos. A ellos se suman otros como 'Carcelero', 'Magdalena', con los que demuestra diversidad musical. El disco también cuenta con los dos éxitos 'Soy Yo' con Wisin y Gente de Zona y 'Se Menea' con Nio García que alcanzaron la posición #1 en el Latin Airplay Chart de Billboard.

Don Omar se refirió a su nuevo álbum: "Si hay algo que siempre he buscado durante toda mi carrera es ofrecerle al público esos ritmos de la calle que siempre me han identificado, pero sin el temor de fusionar otros géneros, eso es lo que siempre nos ha distinguido".

"En este disco, en particular, vengo acompañado del mejor calibre en la música... Siempre he tenido unos discos que marcan un antes y un después, y este, ‘FOREVER KING’, sin duda, será uno de ellos”: puntualizó el compositor.

'The Last Don' marcó un paso importante en la trayectoria de Don Omar, que cumple 20 años de lanzamiento, y es la producción musical con la que el artista llevó el género del reguetón a la cumbre mundial. Este álbum fue su debut, un proyecto innovador lanzado en el 2003.

"Con 'The Last Don' definitivamente le demostramos a la industria que esta música no era solo de un sector, sino que era muy comercial... Hoy tengo la bendición de celebrar las 100 mil millones de unidades de consumo de mi carrera musical, lo que es el equivalente a las ventas de álbumes y streams, y sé que este disco fue una parte fundamental en ese logró": concluyó Don Omar.