La novia de Tostao, Guigliola Valencia, aclaró si era amiga de Goyo: “me dejaron como la villana”

Tostao , integrante de ChocQuibTown fue noticia en el mes de febrero de 2023 al anunciar su separación de Goyo, la cantante de la agrupación, con quien llevaba más de 10 años de relación. Sin embargo, tiempo después se dio a conocer que estaba involucrado con Guigliola Valencia Castillo, una odontóloga de la cual se comentó en redes que solía ser amiga de la vocalista.

Ahora, Valencia decidió utilizar sus redes sociales para aclarar la situación, ya que muchos la acusaron de haberle quitado su pareja a Goyo y fue víctima de gran cantidad de insultos y críticas. La profesional, que tiene varios centros de odontología en Medellín y Quibdó dijo que nunca ha sido cercana a la artista.

Por medio de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Giugliola puso fin a los rumores y fue contundente:

“En nuestra tierra todos nos conocemos, pero no todos somos amigos. No tenemos nuestros números telefónicos, nunca hemos tenido una tertulia, no hemos estado en nuestras fechas especiales, ni amigas en común tenemos, nunca he visitado su casa, nunca hice parte de su entorno ni ella del mío. En fin, mil razones”.

La mujer también hizo la aclaración de que la foto, que fue ampliamente difundida, es del año 2003 cuando la agrupación empezaba con su carrera y no era cercana a ninguno: “Quería una foto como cualquier otra fanática”.

Valencia respondió otras preguntas de sus más de 12 mil seguidores, quienes expresaron su curiosidad de saber si aquel escándalo la había afectado profesionalmente en su labor como odontóloga; ella dijo que aquellos comentarios de las personas no tuvieron repercusión alguna en su vida y sus seres queridos nunca dudaron de la realidad.

También hubo personas que la cuestionaron porque supuestamente ninguno de los dos se había separado de su expareja para cuando hicieron pública su relación, pero ella simplemente reposteó el video de cuando Tostao le pidió que fuera su novia. “Llevamos 6 meses. Ambos estábamos separados”, escribió.

A inicios de 2023, Tostao le hizo saber a sus fanáticos lo que había sucedido con Goyo:

“Me separé de mi esposa por mutuo acuerdo, han pasado 14 meses, solo mis amigos estuvieron cerca cuando la piña no estaba tan dulce. Ahora que sonrío ustedes inventan historias y me tratan de lo peor, ¿dónde estaban cuando pasé por lo agrio?”.