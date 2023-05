Goyo fue elogiada por Alicia Keys, después de finalizar su deslumbrante show en Bogotá

Goyo , conocida como La Reina del Combo, subió al escenario del Movistar Arena de Bogotá en la noche del 11 de mayo sobre las 8:00 p.m., donde le entregó al público capitalino su alma y talento en pleno, como apertura del concierto de Alicia Keys y su 'World Tour 2023'.

Un espectáculo, que abrió interpretando 'Hasta El Techo', éxito que ha cantado durante varios años junto a su agrupación y familia de Chocquibtown , esta vez en solitario, Gloria Martínez, más conocida como Goyo hizo un recorrido por esas canciones que sus seguidores reconocen y las nuevas, que hacen parte de su proyecto 'En Letra de Otro'.

El evento estuvo cargado de sentimiento y autenticidad, ambientado con bailarines, banda en vivo y la melodiosa voz de Goyo; los cuales se convirtieron en una mezcla de folclor pacífico, ritmos autóctonos y su propuesta contemporánea de rap, urbano y alternativo, que puso a bailar y cantar hasta recibir una ovación absoluta de los asistentes.

La recién galardonada por Billboard, como Agente de Cambio por ser la voz de las mujeres Afrolatinas en el mundo, le rindió un homenaje también a Shakira al cantar 'Antología', momento que aprovechó para expresar: "Esta canción es con todo el amor para una mujer que me inspira a diario, le hice esta versión con toda mi alma y admiración, gracias Shakira". Pero además, no dudó un solo segundo en hablar directo hacia aquellos hombres, a quienes en algunas ocasiones se les debe decir: "no", con su sencillo 'Na Na Na'.

Una hora estuvo en tarima, tiempo suficiente para brillar por lo alto y en el cual lució segura de sí misma en su primer concierto en Bogotá como telonera de Alicia Keys, quien en sus redes sociales elogió su presentación y reaccionó: "Gran amor para la increíble @Goyo por brillar esta noche en Bogotá".

Por parte de Goyo, la artista también se tomó su perfil oficial de Instagram donde publicó una galería de fotos junto a la descripción: "Ayer fue una noche especial para las mujeres y para la cultura negra. Gracias @aliciakeys @ocesacolombia 💜🔥💪🏾🐆".