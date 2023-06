Johnny Depp decidió qué hará con el millón de dólares que Amber Heard tuvo que pagarle

El productor de cine Johnny Depp y Amber Heard protagonizaron unos de los juicios más mediáticos del 2022, donde el también músico acusó a la estadounidense de difamarlo en un artículo para la entrevista The Washington Post en 2018.

Tras finalizar el juicio, el jurado condenó a Heard y otorgó a Depp 10 millones de dólares en daños compensatorios y 5 millones en daños punitivos. Para Amber, el tribunal también le concedió 2 millones de dólares.

El 13 de junio de 2023 se conoció la noticia en los medios internacionales de que la actriz ya había cumplido con lo pactado en el juzgado hace exactamente un año, pues el juez falló a favor de Depp y obligó a pagarle a su expareja 1.5 millones de dólares por daños compensatorios y punitivos.

Depp informó que tomó la decisión de entregar el dinero a causas benéficas, repartiendo en partes iguales entre las organizaciones Make-A-Film Foundation, The Painted Turtle, Red Feather, Tetiaroa Society y Amazonia Fund Alliance.

Tetiaroa Society se pronunció al respecto sobre la generosidad de Johnny: "La generosidad del Sr. Depp es abrumadora y nos sentimos honrados de estar entre las increíbles organizaciones que él apoya… Su contribución ayudará a proteger Tetiaroa, y así apoyar las voces indígenas en todo el Pacífico y promover soluciones oceánicas para el cambio climático".

Las demás fundaciones se basan en organizar campamentos en California para niños que se enfrentan a enfermedades crónicas y potencialmente mortales, por otro lado, también en tratar el tema de la desigualdad de vivienda de los nativos americanos de las tribus Navajo y Hopi, entre otros.

Johnny Depp realizó su primera aparición en la vida pública luego del juicio, en el mes de mayo de 2023 durante la jornada inaugural de la 76 entrega del Festival de Cannes, para presentar su nueva película 'Jeanne du Barry', con la cual hizo su regreso triunfal a la industria del cine.

En medio de la rueda de prensa, Depp fue cuestionado por lo sucedido con su expareja, sin embargo, el actor contestó que sabía a lo que se exponía: "No pienso en Hollywood, no me importa Hollywood, no lo necesito… La verdad es que llevó cinco o seis años leyendo sobre mi vida en Internet, con información contada de forma horrible y fantasiosa".