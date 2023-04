Johnny Depp regresa con 'Jeanne du Barry', película que se estrenará en el Festival de Cannes 2023

Johnny Depp vuelve a la pantalla grande con una producción que será lanzada en la nueva edición del Festival de Cannes 2023 y que está fuera de competición; se trata de 'Jeanne du Barry', historia en la que el actor estadounidense es el protagonista junto a un selecto reparto y con quienes inaugurarán uno de los eventos del cine más importantes a nivel mundial.

Sobre el estreno, los organizadores del festival fueron los encargados de anunciar que dicho largometraje recibirá en la apertura de Cannes a las reconocidas figuras de la industria audiovisual en su edición #76. Espacio que, durante 12 días destaca la producción cinematográfica y para este 2023 se realizará del 16 al 27 de mayo.

'Jeanne du Barry' no solo se estrena en el marco de Cannes, en paralelo y para el 16 de mayo, también estará disponible en la plataforma de streaming Netflix. Este filme es un drama histórico donde Maïwenn Le Besco fue la escritora y directora, pero a su vez, la encargada de darle vida a Madame du Barry como protagonista junto a Depp, quien personifica al rey Luis XV.

Desde la cuenta oficial de Instagram, el Festival de Cannes expuso: "¡'Jeanne du Barry' de Maïwenn en la inauguración del 76º Festival de Cine de Cannes! 🎬 La sexta película del director se proyectará en #Cannes2023 el 16 de mayo, día de su estreno en salas. En este largometraje, la propia Maïwenn encarna a la favorita del rey Luis XV junto a Johnny Depp, Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud, Pierre Richard, Pascal Greggory e India Hair. 📺 La ceremonia de apertura será retransmitida en directo por France Télévisions y Brut."

Con el tráiler oficial de 'Jeanne du Barry' se dio a conocer parte de la trama, en la cual se muestra la relación que tiene Luis XV con Madame du Barry, quien es una cortesana francesa originaria de las clases bajas y que se convierte en la amante favorita del rey. junto a Depp y Maïwenn, otros de los artistas que conforman esta narrativa son Pierre Richard, Noémie Lvovsky, Melvil Poupaud, Louis Garrel, entre otros.

