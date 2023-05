Johnny Depp protagonizó una polémica en medio del Festival de Cannes 2023

Johnny Depp estuvo presente en el Festival de Cannes 2023 presentando la película 'Jeanne du Barry', que dirigió y coprotagonizó, donde da vida al rey Luis XV durante sus últimos años de vida.

En medio de la rueda de prensa a la cual llegó con 40 minutos de retraso, el actor habló sobre cómo los medios se han referido a él por volver de nuevo a ser parte de una película que no tiene que ver con Hollywood.

Los tabloides han escrito sobre el retornó triunfal de Johnny, algo que para él no tiene sentido, dado que nunca se fue de la industria del cine: "Aparentemente, he tenido 17 regresos… Puede que haya gente que ha dejado de llamarme por diferentes razones, por miedo, pero yo no me he ido a ninguna parte".

"No pienso en Hollywood, no me importa Hollywood, no lo necesito… La verdad es que llevó cinco o seis años leyendo sobre mi vida en Internet, con información contada de forma horrible y fantasiosa": expresó el actor en medio de la rueda de prensa para promocionar la película.

Johnny hizo referencia a la situación que está pasando en Cannes, debido una campaña lanzada por las defensoras de su exesposa Amber Heard , quienes no están de acuerdo con su presencia en dicho festival.

Sin embargo, Depp se pronunció al respecto y dijo que sabía que siempre estaría expuesto a que para algunas personas su presencia no fuera grata, tanto en dicho lugar o en cualquier otro como un McDonald's.

Aunque esta no fue la única polémica que giró alrededor del artista, dado que también fue criticado junto a la directora de la película, la francesa Maiwenn, por encarnar a una persona nacida en este país europeo, sin él serlo.

Pero dichas críticas no tuvieron mucha transcendencia luego de proyectar el filme en el Grand Théâtre Lumière ya que recibieron siete minutos de ovación, según el cronómetro de la revista Variety. El actor se mostró bastante conmovido ante los aplausos y sonrisas de los presentes.

La nueva aparición de Johnny Depp en las pantallas de cine es un gran paso para él, luego de estar alejado desde 2017 de los medios, por las acusaciones que recibió por parte de su expareja Amber Heard sobre maltrato físico y psicológico .

Ambos protagonizaron unos de los juicios más mediáticos del 2022, donde el protagonista de la saga 'Piratas del Caribe’ acusó a la estadounidense de difamarlo en un artículo para una entrevista de 2018 que escribió para The Washington Post.

Luego de finalizar el juicio, el jurado decidió condenar a Heard y le otorgó a Johnny 10 millones de dólares en daños compensatorios y 5 millones en daños punitivos. De igual manera ella también recibió 2 millones en daños compensatorios.