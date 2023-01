¿Indirecta para Amber Heard? Esto es lo que haría Johnny Depp con el dinero que le dará su expareja

Sin lugar a dudas, uno de los casos más mediáticos del 2022 fue el protagonizado por Johnny Depp y Amber Heard, quienes revelaron durante varios días los secretos de su matrimonio que pocos se llegaron a imaginar. Luego de que la corte declarara que la actriz de 'Aquaman' debía pagarle a su expareja la suma de 350 mil dólares por haberlo difamado, muchas noticias han salido a la luz.

La primera de ellas es que poco después Heard se declaró en bancarrota para evadir la indemnización que debía pagar; sin embargo, ahora el tema que ha llamado particularmente la atención es lo que hará el actor de 'Piratas del Caribe' con el dinero que obtenga. Según sus representantes, dicho monto será donado en su totalidad a una organización benéfica.

Este señalamiento fue tomado por muchos internautas como una indirecta a Heard, quien había dicho que parte del dinero del divorcio con Depp lo había destinado a un hospital infantil en Los Ángeles y a La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles; sin embargo, en los estrados judiciales declaró que este capital finalmente nunca llegó a su destino.