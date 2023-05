Cosculluela, sentenciado a tres años de probatoria tras declararse culpable de violencia doméstica

El reconocido artista José Fernando Cosculluela Suárez, más conocido como Cosculluela en la industria musical, fue sentenciado este 19 de mayo a tres años de probatoria luego de declararse culpable del delito de violencia doméstica en contra de su exesposa, Jennifer Fungueniz, así lo decidió la jueza Marieli Rosario Figueroa, del Tribunal de Humacao.

El 14 de octubre de 2022, el intérprete de 'La Boda' fue arrestado luego de que su expareja denunciara ante las autoridades que fue sometida a un patrón de violencia doméstica. El pasado 21 de marzo se declaró culpable de 13 cargos por infringir la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica, justo después de llegar a un acuerdo con el Ministerio Público.

Mira también: El reguetonero puertorriqueño Cosculluela es arrestado por violencia doméstica

Cabe aclarar que Cosculluela estaba expuesto a recibir un máximo de tres años de cárcel por cada uno de los delitos cometidos. Ahora su sentencia es una reclusión suspendida, más conocida como probatoria, de acuerdo a la información entregada por el medio El Nuevo Día.

No te pierdas: "A los cinco me los como vivos", Cosculluela lanza fuerte indirecta a cantantes urbanos

En diciembre de 2022, Fungueniz reveló en la visita preliminar del juicio que José Fernando la golpeó durante su segundo embarazo y que incluso llegó a quemarle ropa y a serle infiel, motivo por el cual decidió buscar ayuda profesional y acudir a la justicia.

Publicidad

A través de redes sociales, el cantante hizo una publicación para reaccionar a la decisión que tomó la ley, lo que dividió opiniones en las plataformas digitales.