Maluma es blanco de críticas por un verso de su última canción y video donde baila semidesnudo

El cantante paisa Maluma es noticia por su más reciente lanzamiento musical titulado ‘Coco Loco’, una canción que estrenó con su video oficial el pasado 8 de junio; sin embargo, todo lo que ahora rodea este sencillo ha resultado muy polémico por uno de los versos y la publicidad que le ha hecho.

Maluma utilizó sus redes sociales para compartir un video que justamente lo ha convertido en blanco de críticas porque se ve semidesnudo cubriéndose únicamente con un coco y unas flores y cantando al ritmo de su tema.

“Pa’ que ropa si tengo un #COCOLOCO 🫢…!! #COCOLOCO 🥥🤪 YA SALIÓ / OUT NOW..!! Link en la Bio 🔥” es el texto que acompañó aquel clip, sin embargo, las críticas se dan dado porque además de cómo luce, muchos aseguran que los versos que interpreta incentivan el consumo de drogas, en especial de marihuana:

“Pégate un poco, que esto es saoko con esa boquita me gané el baloto, dos cervecitas, un coco loco, un baretico y nos fuimo’ a lo loco”.

En el espacio de comentarios hay todo tipo de mensajes, pues aunque algunos de sus fanáticos se mostraron emocionados por este lanzamiento y destacaron su figura, muchos otros hicieron todo lo contrario y lo atacaron por las letras de sus canciones, además hicieron alusión a su apariencia “delgada”, pues creen que antes lucía más musculoso.

"A mí que me encantaba este hombre, pero qué delgado está, no se parece 🥴🥴", "Se veía muchísimo mejor físicamente antes, pero bueno, si se siente bien así hay que respetar", "La vergüenza ajena que me dio este video", "No entiendo por qué los cantantes de reguetón incitan tanto al consumo de drogas", son solo algunos de los comentarios que le dejaron el post.

Por otra parte, el 'Pretty Boy, Dirty Boy' también estuvo surfeando el fin de semana del 10 de junio y logró conservar el recuerdo de un momento muy especial, pues varios delfines lo rodearon mientras él estaba en el mar. Por supuesto, él compartió este clip en su perfil de Tik Tok e inmediatamente se volvió viral, pues ya superó los seis millones de reproducciones.

@maluma Esto pasó el dia que lanzamos COCOLOCO! 🐬🥹 señales de la vida!!!! ♬ COCO LOCO - Maluma

Maluma sigue disfrutando del gran éxito que tiene en la actualidad y que lo ha llevado a convertirse en uno de los artistas colombianos más reconocidos a nivel nacional e internacional. Desde que su carrera despegó en 2011 con el lanzamiento de su sencillo debut 'Farandulera', ha incursionado en otros géneros y los ha fusionado con el género urbano.